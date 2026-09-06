पोटाचा कर्करोग नेमका कशामुळे होतो?

Aarti Badade
पोटाचा कर्करोग एका कारणामुळे होत नाही. H. pylori संसर्ग, धूम्रपान, आहार, आनुवंशिकता आणि जीवनशैली अशा अनेक घटकांमुळे त्याचा धोका वाढू शकतो.
पोटाच्या कर्करोगामागे Helicobacter pylori (H. pylori) या जिवाणूचा दीर्घकालीन संसर्ग हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. या संसर्गामुळे पोटाच्या आतील आवरणात दीर्घकाळ दाह निर्माण होऊ शकतो.
२३२ अभ्यासांमधील ३ कोटी ३८ लाखांहून अधिक लोकांच्या डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. यामध्ये H. pylori संसर्ग आणि पोटाचा कर्करोग यांच्यात महत्त्वाचा संबंध आढळला.
संशोधनानुसार सध्या धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये पोटाचा कर्करोग होण्याचा धोका कधीही धूम्रपान न करणाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक आढळतो. त्यामुळे धूम्रपान ही टाळता येण्याजोगी महत्त्वाची जोखीम मानली जाते.
जास्त प्रमाणात मीठ, खारवलेले, टिकवून ठेवलेले पदार्थ आणि लोणच्याचे सेवन पोटाच्या कर्करोगाच्या वाढलेल्या जोखमीशी संबंधित आढळले आहे. याउलट ताजी फळे आणि भाज्यांचा आहारातील समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
जवळच्या नातेवाईकाला पोटाचा कर्करोग असल्यास धोका वाढू शकतो. यामागे आनुवंशिक घटकांसोबतच समान आहार, जीवनशैली आणि H. pylori चा संपर्क यांसारखे घटकही कारणीभूत असू शकतात.
पोटाचा कर्करोग हा अनेक वर्षांच्या कालावधीत विविध जोखीम घटकांच्या एकत्रित परिणामातून विकसित होऊ शकतो. त्यामुळे H. pylori तपासणी, धूम्रपान टाळणे, संतुलित आहार आणि कौटुंबिक इतिहास असल्यास योग्य वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.