हाय बीपी होण्यापूर्वी शरीर देते 7 महत्त्वाचे संकेत!

Aarti Badade
हाय बीपीचा धोका टाळायचा आहे? शरीर देत असलेले 'साइलेंट' सिग्नल वेळीच ओळखा!
silent signs of high BP
Sakal
उच्च रक्तदाब एका दिवसात होत नाही.
तो अनेक वर्षे शरीरात हळूहळू वाढत राहतो आणि सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणे दिसत नाहीत.
silent signs of high BP
Sakal
वय, अयोग्य आहार आणि धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात.
यामुळे हृदयाला अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि रक्तदाब वाढण्याचा धोका वाढतो.
silent signs of high BP
Sakal
दीर्घकाळ शरीरात सूज राहिल्यास रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो.
यामुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
silent signs of high BP
Sakal
अधिक मीठामुळे शरीरात पाणी साचते.
त्यामुळे रक्तवाहिन्यांवर दाब वाढून हाय बीपीचा धोका वाढू शकतो.
silent signs of high BP
Sakal
लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव हृदयावर ताण वाढवतो.
यामुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो.
silent signs of high BP
Sakal
सततचा मानसिक ताण रक्तदाब वाढवू शकतो.
योग, ध्यान आणि पुरेशी झोप यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत होते.
silent signs of high BP
Sakal
हाय बीपीची सुरुवात अनेकदा लक्षणांशिवाय होते. म्हणून नियमित रक्तदाब तपासणी करा आणि संतुलित आहार व सक्रिय जीवनशैलीचा अवलंब करा.
silent signs of high BP
Sakal
ही माहिती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. रक्तदाब वारंवार वाढत असल्यास किंवा इतर त्रास जाणवत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
silent signs of high BP
Sakal
Body Numbness
Sakal