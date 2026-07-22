हाय बीपी होण्यापूर्वी शरीर देते 7 महत्त्वाचे संकेत!

Aarti Badade

हाय बीपी

हाय बीपीचा धोका टाळायचा आहे? शरीर देत असलेले 'साइलेंट' सिग्नल वेळीच ओळखा!

silent signs of high BP

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Sakal

हाय बीपी शांतपणे वाढतो

उच्च रक्तदाब एका दिवसात होत नाही.
तो अनेक वर्षे शरीरात हळूहळू वाढत राहतो आणि सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणे दिसत नाहीत.

silent signs of high BP

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Sakal

रक्तवाहिन्यांची लवचिकता कमी होते

वय, अयोग्य आहार आणि धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात.
यामुळे हृदयाला अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि रक्तदाब वाढण्याचा धोका वाढतो.

silent signs of high BP

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Sakal

शरीरातील सूजही ठरू शकते कारण

दीर्घकाळ शरीरात सूज राहिल्यास रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो.
यामुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

silent signs of high BP

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Sakal

जास्त मीठ खाणे टाळा

अधिक मीठामुळे शरीरात पाणी साचते.
त्यामुळे रक्तवाहिन्यांवर दाब वाढून हाय बीपीचा धोका वाढू शकतो.

silent signs of high BP

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Sakal

जीवनशैलीही महत्त्वाची

लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव हृदयावर ताण वाढवतो.
यामुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो.

silent signs of high BP

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Sakal

ताणतणावावर नियंत्रण ठेवा

सततचा मानसिक ताण रक्तदाब वाढवू शकतो.
योग, ध्यान आणि पुरेशी झोप यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत होते.

silent signs of high BP

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Sakal

नियमित बीपी तपासा

हाय बीपीची सुरुवात अनेकदा लक्षणांशिवाय होते. म्हणून नियमित रक्तदाब तपासणी करा आणि संतुलित आहार व सक्रिय जीवनशैलीचा अवलंब करा.

silent signs of high BP

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला

ही माहिती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. रक्तदाब वारंवार वाढत असल्यास किंवा इतर त्रास जाणवत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

silent signs of high BP

|

Sakal

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Sakal

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