शरीर सुन्न का होते? जाणून घ्या 7 महत्त्वाची कारणे

Aarti Badade

शरीर सुन्न का होते?

शरीराचा एखादा भाग सुन्न होणे म्हणजे त्या भागातील संवेदना कमी होणे किंवा मुंग्या येणे.

Numbness

|

Sakal

नसांवर दाब येणे

एकाच स्थितीत जास्त वेळ बसणे, झोपणे किंवा नसांवर दाब आल्यामुळे हात-पाय सुन्न होऊ शकतात.

Numbness

|

Sakal

व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता

व्हिटॅमिन B12 कमी असल्यास मज्जातंतूंचे कार्य बिघडून सुन्नपणा जाणवू शकतो.

Numbness

|

Sakal

मधुमेहाचे दुष्परिणाम

दीर्घकाळ रक्तातील साखर वाढलेली राहिल्यास नसांवर परिणाम होऊन हात-पाय बधिर होऊ शकतात.

रक्ताभिसरण कमी होणे

शरीरात रक्तप्रवाह मंदावल्यास हात, पाय किंवा बोटांमध्ये सुन्नपणा जाणवू शकतो.

Body Numbness

|

Sakal

कधी घ्याल डॉक्टरांचा सल्ला?

वारंवार सुन्नपणा, अशक्तपणा किंवा वेदना जाणवत असल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या.

Body Numbness

|

Sakal

ही लक्षणे दुर्लक्षित करू नका

अचानक चेहरा, हात किंवा पाय सुन्न होणे, बोलण्यात अडचण किंवा चक्कर येणे ही स्ट्रोकची लक्षणे असू शकतात. अशावेळी तातडीने रुग्णालयात जा.

Body Numbness

|

Sakal

यकृत निरोगी ठेवण्यासाठी 'या' 5 गोष्टींचा आहारात करा समावेश!

Foods That Naturally Support Liver Health

|

sakal

येथे क्लिक करा