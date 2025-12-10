नैसर्गिकरित्या सुंदर, दाट आणि लांबसडक पापण्यांसाठी सिंपल ७ टिप्स

Anushka Tapshalkar
केमिकल्स आणि एक्स्टेंशन्स न वापरता घरीच दाट, निरोगी पापण्या मिळवण्याचे सोपे उपाय.
Simple Tips for Naturally Beautiful, Long & Thick Eyelashes
कॅस्टर ऑइल, नारळ तेल, ऑलिव्ह ऑइल पापण्या मजबूत करून वाढीस मदत करतात.
टीप: रात्री स्वच्छ ब्रशने लावा.
Different Oils
प्रोटीनसाठी अंडी, डाळी, चिकन. व्हिटॅमिन A, C, E साठी गाजर, सिट्रस फळे, बदाम. ओमेगा-३ साठी फ्लॅक्ससीड, अक्रोड, मासे.
अलोवेरामधील एन्झाइम्स पापण्यांना ओलावा देऊन त्यांची वाढ वाढवतात. DIY: ताजे जेल ब्रशने लावून रात्रीभर ठेवा.
डोळ्यांना जोरात घासू नका. मेकअप नेहमी सौम्य क्लेंझरने काढा. जुनी मस्करा वापरणे टाळा.
Delicate Eye care
डोळ्यांच्या पापण्यांच्या रेषेवर हलक्या गोल हालचालींनी मसाज केल्याने वाढ वेगाने होते.
Massage
ग्रीन टीतील अँटिऑक्सिडंट्स पापण्या मजबूत करतात. वापर: थंड झालेला ग्रीन टी कापसाने पापण्यांवर फिरवा.
Green Tea Boost
खूप वापर केल्यास पापण्या कमजोर होतात. नैसर्गिक पापण्यांना विश्रांती द्या.
Avoid too much extensions
Kajal Eye Risks
