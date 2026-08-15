रफ अन् कोरडे केस होतील मऊ-सिल्की; फॉलो करा हे 7 उपाय!

Aarti Badade

केस सिल्की कसे करायचे?

केस मऊ, चमकदार आणि सिल्की दिसण्यासाठी नियमित हेअर केअर रुटीन फॉलो करणे महत्त्वाचे आहे. केसांच्या प्रकारानुसार योग्य उत्पादने निवडा.

soft silky hair

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Sakal

सौम्य शॅम्पू वापरा

आठवड्यातून साधारण २ वेळा सौम्य शॅम्पू वापरून केस स्वच्छ करा. केस धुताना खूप गरम पाणी वापरणे टाळा.

soft silky hair

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Sakal

कंडिशनर विसरू नका

प्रत्येक वेळी शॅम्पू केल्यानंतर केसांच्या मध्यापासून टोकांपर्यंत कंडिशनर लावा. यामुळे केस अधिक मऊ आणि सहज विंचरता येण्यास मदत होते.

soft silky hair

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Sakal

गरम तेलाची मालीश

आठवड्यातून एकदा खोबरेल किंवा एरंडेल तेलाने हलक्या हाताने टाळू आणि केसांची मालीश करा. तेल लावल्यानंतर काही वेळाने केस धुवा.

soft silky hair

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Sakal

दही-मधाचा हेअर मास्क

अर्धी वाटी दही + १ चमचा मध एकत्र करून केसांना लावा. साधारण २० ते ३० मिनिटांनी केस सौम्य शॅम्पूने धुवा.

soft silky hair

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Sakal

कोरफड किंवा आळशीचे जेल

कोरफड जेलमध्ये थोडे खोबरेल तेल मिसळून केसांना लावू शकता. तसेच आळशीच्या बियांपासून तयार केलेले जेल केसांना चमक आणि मऊपणा देण्यास मदत करू शकते.

soft silky hair

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Sakal

या चुका टाळा!

ओले केस जोरात घासून पुसू नका; त्याऐवजी मऊ सुती कापड किंवा जुना टी-शर्ट वापरा. स्ट्रेटनर, कर्लर आणि हेअर ड्रायरचा अतिरेक टाळा, कारण जास्त उष्णतेमुळे केस कोरडे आणि नाजूक होऊ शकतात.

soft silky hair

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Sakal

चेहऱ्यावर मध लावावे का?

Honey on Face Benefits

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Sakal

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