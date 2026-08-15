चेहऱ्यावर मध लावावे का?

Aarti Badade
होय, चेहऱ्यावर मधाचा वापर केल्याने त्वचेला ओलावा मिळण्यास मदत होऊ शकते. मधामध्ये नैसर्गिक मॉइश्चरायझिंग आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात.
Honey on Face Benefits
Sakal
मध त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. त्यामुळे कोरडी आणि निस्तेज त्वचा मऊ व तजेलदार दिसू शकते.
Honey on Face Benefits
Sakal
मधातील काही घटकांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात. त्यामुळे त्वचेची स्वच्छता राखण्यास आणि मुरुमांची समस्या कमी करण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.
Honey on Face Benefits
Sakal
मध त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यास मदत करतो. नियमित आणि योग्य वापरामुळे चेहरा अधिक तजेलदार दिसू शकतो.
Honey on Face Benefits
Sakal
सर्वप्रथम चेहरा स्वच्छ धुवा. त्यानंतर कच्च्या मधाचा अगदी पातळ थर चेहऱ्यावर हलक्या हाताने लावा.
Honey on Face Benefits
Sakal
मध चेहऱ्यावर साधारण १५ ते २० मिनिटे ठेवू शकता. त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा व्यवस्थित धुवून घ्या.
Honey on Face Benefits
Sakal
मध चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी हाताच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करा. खाज, लालसरपणा किंवा जळजळ जाणवल्यास वापर टाळा.
Honey on Face Benefits
Sakal
मध चेहऱ्यावर जास्त वेळ किंवा रात्रभर लावून ठेवणे टाळा. चिकटपणामुळे धूळ किंवा इतर कण त्वचेवर चिकटू शकतात.
Honey on Face Benefits
Sakal
मधामुळे प्रत्येकाच्या त्वचेला सारखाच फायदा होईल असे नाही. संवेदनशील त्वचा किंवा त्वचेची समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
Honey on Face Benefits
Sakal
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Sakal