साधी पोटदुखी समजून दुर्लक्षित होतात पोटाच्या कॅन्सरची 'ही' ७ लक्षणं; वेळीच ओळखली नाही तर धोका अटळ

स्टमक कॅन्सर म्हणजे काय?

पोटातील पेशी अनियंत्रित वाढू लागल्यावर स्टमक (गॅस्ट्रिक) कॅन्सर होतो; सुरुवातीला लक्षणे सौम्य वाटू शकतात.

सतत अपचन किंवा छातीत जळजळ

वारंवार होणारी अॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पोटात जडपणा औषधांनीही बरा होत नसेल तर दुर्लक्ष करू नका.

थोडंसम खाऊनही पोट भरतं

अगदी कमी अन्न खाल्ल्यानंतरही पोट ताठ, जड किंवा भरल्यासारखं वाटणं हे धोक्याचं लक्षण ठरू शकतं.

कारण नसताना वजन घटणं

डाएट किंवा व्यायाम न करता वजन सतत कमी होत असेल, अशक्तपणा जाणवत असेल तर तपासणी गरजेची आहे.

पोटात सतत वेदना किंवा अस्वस्थता

नाभीच्या वरच्या भागात बोथट, कायम राहणाऱ्या वेदना वाढत चालल्या असतील तर ते गंभीर संकेत असू शकतात.

मळमळ, उलटी किंवा रक्ताची उलटी

जेवणानंतर वारंवार उलटी होणं, कॉफीसारखी दिसणारी उलटी किंवा रक्त दिसणं तातडीने डॉक्टरांना दाखवा.

भूक न लागणं आणि जास्त थकवा

नेहमी आवडणाऱ्या पदार्थांकडेही मन न जाणं, सतत थकवा, चक्कर येणं हे अॅनिमियाचं लक्षण असू शकतं.

काळी शौच / शौचेत रक्त

शौच काळी, चिकट दिसणं किंवा रक्त जाणं हे पोटातून रक्तस्रावाचं स्पष्ट धोक्याचं चिन्ह आहे.

