Diwali Home Decor Ideas: दिवाळीसाठी सजवा घर या ७ जबरदस्त आयडियाजने!

Anushka Tapshalkar
लवकरच दिवाळी सुरू होणार आहे. घराघरांमध्ये स्वच्छता आणि सजावटीची धांदल सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही तुमच्यासाठी काही सजावटीच्या कल्पना दिल्या आहेत.
Diwali Home Decorations
कागदाचा वापर करून कंदील, झुमर किंवा भिंतीवरील लटकन तयार करा. या DIY सजावटीमुळे घराला एक अनोखा वैयक्तिक स्पर्श मिळतो.
DIY Decorations
खिडक्या, दरवाजे किंवा घरातील झाडांवर फेरी लाईट्स गुंफून सजवा. प्रकाशाच्या पडद्यांसारख्या लाईट्समुळे प्रवेशद्वार आणि घराला आकर्षक तेज प्राप्त होते.
Fairy Lights
रंगांच्या ऐवजी फुलांच्या पाकळ्या, भाताचे दाणे किंवा पाने वापरून रांगोळी सजवा. ही रांगोळी पर्यावरणपूरक आणि रंगीत दिसते.
Eco-Friendly Rangoli
साध्या कुशनच्या ऐवजी चमकदार, रंगीबेरंगी कव्हर्स वापरा. यामुळे हॉल आणि लिव्हिंग स्पेस त्वरित नव्या स्वरूपात दिसू लागतात.
Festive Cushions
सोनसळी किंवा चांदीसारखे मेटॅलिक शोभेचे सामान आणि आरसे वापरल्याने सजावटीत झगमगाट वाढतो.
Mirror and Metalic Pieces
दरवाज्यावर ताज्या झेंडू किंवा मोगऱ्याच्या माळा लावा. त्या घराला आनंद आणि उत्सवाचे वातावरण देतात.
Flower Torans and Malas
पाण्याने भरलेल्या भांड्यात फुलांच्या पाकळ्या आणि तरंगणारे दिवे ठेवल्याने घरात आकर्षक आणि शांत वातावरण निर्माण होते.
Floating Candle Bowl
