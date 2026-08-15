भारतातील प्रसिद्ध नृत्यप्रकार; जाणून घ्या अद्भुत वारसा!

Aarti Badade
भारताची संस्कृती विविध नृत्यप्रकारांनी समृद्ध आहे. देशभरात शास्त्रीय आणि लोकनृत्यांच्या अनेक सुंदर परंपरा पाहायला मिळतात.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
भरतनाट्यम हे तमिळनाडूचे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य आहे. आकर्षक हस्तमुद्रा, चेहऱ्यावरील भाव आणि तालबद्ध हालचाली हे त्याचे खास वैशिष्ट्य.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
कथक हे उत्तर भारतातील लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य आहे. वेगवान पदन्यास, फिरकी आणि भावपूर्ण अभिनयामुळे कथकची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
केरळमधील कथकली हे नृत्य-नाट्य आपल्या रंगीबेरंगी वेशभूषा आणि आकर्षक चेहऱ्यावरील रंगभूषेसाठी प्रसिद्ध आहे. पौराणिक कथांचे सादरीकरण हे याचे वैशिष्ट्य.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
कुचिपुडी हे आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, तर ओडिसी हे ओडिशातील पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य आहे. दोन्ही नृत्यांमध्ये सुंदर मुद्रा आणि भावअभिनय पाहायला मिळतो.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
भांगडा हे पंजाबचे उत्साही लोकनृत्य असून त्यात जोशपूर्ण हालचाली पाहायला मिळतात. गुजरातचा गरबा विशेषतः नवरात्रीच्या उत्सवात मोठ्या उत्साहाने केला जातो.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
आसामचे बिहू हे सण-समारंभातील लोकप्रिय लोकनृत्य आहे. महाराष्ट्राची लावणी आपल्या ताल, ठेका, भावमुद्रा आणि पारंपरिक सादरीकरणासाठी देशभर प्रसिद्ध आहे.
Famous Indian Dance Forms
Sakal
Things India Gave the World That Changed History
Sakal