शरीर नाही, नखं सांगतात कोलेस्टेरॉल वाढल्याचं; दिसतात ही ७ लक्षणं

Anushka Tapshalkar

नखांवर उभ्या रेषा दिसणे

नखांवर अचानक रेषा उमटू लागल्या असतील, तर शरीरात कोलेस्टेरॉल किंवा हृदयाशी संबंधित समस्या असण्याची शक्यता असते. कधी कधी पोषणतत्त्वांची कमतरताही कारणीभूत ठरू शकते.

नखांवर काळ्या रेषा किंवा रंग बदल

कोलेस्टेरॉल वाढल्यामुळे रक्ताभिसरणावर परिणाम होतो. याचा परिणाम म्हणून नखांवर काळसर रेषा किंवा विचित्र रंग दिसू शकतो.

नखांचा आकार वाकडा होणे (Clubbing)

नखे पुढे वाकलेली दिसणे आणि बोटांचा टोकाचा भाग मऊ वाटणे हे दीर्घकाळ ऑक्सिजन कमी मिळाल्याचं लक्षण असू शकतं, जे कोलेस्टेरॉल असंतुलनाशी जोडलेलं असतं.

नखे निळसर किंवा जांभळट होणे

नखांचा रंग निळा किंवा जांभळा पडत असेल, तर हा रक्तप्रवाहातील अडथळ्याचा इशारा असू शकतो. अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.

नखे ठिसूळ आणि कमकुवत होणे

सतत तुटणारी किंवा सोलून निघणारी नखे हे शरीराला पुरेसं पोषण आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याचं लक्षण असू शकतं.

नखांची वाढ खूपच मंदावणे

नखे फार हळू वाढत असतील, तर शरीरातील रक्ताभिसरण कमी झाल्याचं हे संकेत असू शकतात, जे उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे होऊ शकतं.

नखांचा रंग फिकट दिसणे

नखे नेहमीपेक्षा जास्त फिकट किंवा पांढुरकी दिसत असतील, तर ते कोलेस्टेरॉलसह इतर आरोग्य समस्यांकडेही लक्ष वेधतं.

