कितीही प्रयत्न करून डाएट फेल होतंय? मग हे भूक कंट्रोल करणारे 10 पदार्थ नक्की खा

Anushka Tapshalkar
योग्य पदार्थांची निवड केली तर सततची भूक आपोआप कमी होते.
Foods to Control Hunger and Cravings
प्रोटीन भरपूर असल्याने पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं आणि ओव्हरइटिंग टळतं.
Eggs
फायबर जास्त असल्यामुळे अचानक भूक लागत नाही, ऊर्जा टिकून राहते.
हळूहळू पचतात, त्यामुळे क्रेव्हिंग कमी होते आणि पोट भरलेलं वाटतं.
Cereals and Pulses
Gut health सुधारते, पचन चांगलं राहतं आणि भूक नियंत्रणात राहते.
Curd
फळांमध्ये फायबर आणि पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे नैसर्गिकरित्या पोट भरल्यासारखं वाटतं.
Fruits
भाजी आणि सलाडमध्ये कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असतं. त्यामुळे ते वजन कमी करण्यासाठी आदर्श ठरतात.
Vegetables
सुका मेव्यातून चांगले फॅट्स (Healthy Fats) मिळतात, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही. मात्र मर्यादित प्रमाणात खाणं महत्त्वाचं आहे.
Dry Fruits
पाण्यात फुगतात, त्यामुळे पोट लवकर भरतं आणि कमी खाणं होतं.
Chia and Flex Seeds
जेवणापूर्वी घेतल्यास भूक कमी होते आणि पोर्शन कंट्रोल राहतो.
Soups
Cravings कंट्रोल करण्यास मदत होते आणि मेटाबॉलिझमला सपोर्ट मिळतो.
Green Tea or Herbal Tea
