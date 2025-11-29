हिवाळ्यातली आळस कमी करणारी 7 योगासनं

Anushka Tapshalkar

भुजंगासन

जमिनीवर पोट टेकवून झोपा, हातांच्या आधारावर छाती वर उचला. ३० सेकंद होल्ड करा आणि ३–४ वेळा करा.

Bhujangasana | sakal

त्रिकोणासन

पाय पसरून उभे रहा, उजवीकडे वाकून उजवा हात पायाजवळ ठेवा. डावा हात वर ताणा. दोन्ही बाजूला १० वेळा करा.

Trikonasana | Sakal

सेतू बंधासन

पाठीवर झोपा, गुडघे वाकवा आणि कंबर हळूच वर उचला. ४–८ श्वासांपर्यंत होल्ड करा.

Setu Bandhasana | sakal

ताडासन

सरळ उभे राहून दोन्ही हात वर उचला आणि ताण द्या. १० सेकंद होल्ड करून ३–५ वेळा रिपीट.

Tadasana | sakal

उष्ट्रासन

गुडघ्यावर बसून हातांनी टाच पकडा आणि मान मागे झुकवा. १०–२० सेकंद होल्ड करा.

Ushtrasana(Camel Pose)

|

sakal

विपरीतकरणी

पाठीवर झोपा आणि पाय ९० डिग्रीवर उचला. भिंतीचा आधार घेऊ शकता. काही मिनिटं होल्ड करा.

Viparit Karani()

बालासन

गुडघ्यावर बसून पुढे वाकून हात पुढे ताणा. १०–१५ सेकंद होल्ड करा. आराम देणारं रिलॅक्स आसन.

Balasana(Child's Pose) | sakal

