गॅस, पोटफुगी व पचन सुधारण्यासाठी रोज करा ‘ही’ ७ योगासनं

पवनमुक्तासन (Pavanmuktasana)
हे आसन पोटातील अडकलेला वायू बाहेर काढण्यास मदत करते. गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे.
Pavanmuktasana
कटी चक्रासन (Kati Chakrasana)
उभं राहून केल्या जाणाऱ्या या मुरडणाऱ्या आसनामुळे पोटातील अवयव सक्रिय होतात. पचन सुधारते आणि कंबरेची लवचिकता वाढते.
Kati Chakrasana
सेतू बंधासन (Setu Bandhasana)
हे आसन पोटाच्या भागात रक्तप्रवाह वाढवते. गॅस, अॅसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो तसेच पोटाचे स्नायू मजबूत होतात.
अर्ध मत्स्येंद्रासन (Ardha Matsyendrasana)
या वळणाऱ्या आसनामुळे आतडी व पचनसंस्था उत्तेजित होते. पचन सुधारते आणि पोटातील अस्वस्थता कमी होते.
Ardha Matsyendrasana
अपानासन (Apanasana)
हे सौम्य व आरामदायी आसन पचनक्रियेला गती देते. गॅस, पोटदुखी आणि जडपणा कमी करण्यास मदत करते.
Apanasana
पश्चिमोत्तानासन (Paschimottanasana)
हे आसन पोटाच्या अवयवांना सौम्य मसाज देते. चयापचय सुधारतो आणि ताणतणाव कमी होतो, जो पचनावर परिणाम करतो.
Paschimottanasana
मार्जारी-बिटिलासन (Cat–Cow Pose)
पाठीचा कणा पुढे-मागे हलवल्याने पोट व आतड्यांमध्ये रक्तप्रवाह वाढतो. पचन सुधारते आणि पोटातील कळा व गॅस कमी होतो.
