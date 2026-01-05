गॅस, पोटफुगी व पचन सुधारण्यासाठी रोज करा ‘ही’ ७ योगासनं

Anushka Tapshalkar

पवनमुक्तासन (Pavanmuktasana)

हे आसन पोटातील अडकलेला वायू बाहेर काढण्यास मदत करते. गॅस, बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे.

Pavanmuktasana

|

sakal

कटी चक्रासन (Kati Chakrasana)

उभं राहून केल्या जाणाऱ्या या मुरडणाऱ्या आसनामुळे पोटातील अवयव सक्रिय होतात. पचन सुधारते आणि कंबरेची लवचिकता वाढते.

Kati Chakrasana

|

sakal

सेतू बंधासन (Setu Bandhasana)

हे आसन पोटाच्या भागात रक्तप्रवाह वाढवते. गॅस, अॅसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो तसेच पोटाचे स्नायू मजबूत होतात.

Setu Bandhasana | sakal

अर्ध मत्स्येंद्रासन (Ardha Matsyendrasana)

या वळणाऱ्या आसनामुळे आतडी व पचनसंस्था उत्तेजित होते. पचन सुधारते आणि पोटातील अस्वस्थता कमी होते.

Ardha Matsyendrasana

|

sakal

अपानासन (Apanasana)

हे सौम्य व आरामदायी आसन पचनक्रियेला गती देते. गॅस, पोटदुखी आणि जडपणा कमी करण्यास मदत करते.

Apanasana

|

sakal

पश्‍चिमोत्तानासन (Paschimottanasana)

हे आसन पोटाच्या अवयवांना सौम्य मसाज देते. चयापचय सुधारतो आणि ताणतणाव कमी होतो, जो पचनावर परिणाम करतो.

Paschimottanasana

|

sakal

मार्जारी-बिटिलासन (Cat–Cow Pose)

पाठीचा कणा पुढे-मागे हलवल्याने पोट व आतड्यांमध्ये रक्तप्रवाह वाढतो. पचन सुधारते आणि पोटातील कळा व गॅस कमी होतो.

Cat Cow Pose | sakal

