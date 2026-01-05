हिवाळ्यात पचनसंस्था मजबूत ठेवण्यासाठी आयुर्वेदिक सवयी

Anushka Tapshalkar
थंडीमध्ये अग्नी (पचनशक्ती) मंदावतो. त्यामुळे जडपणा, गॅस, अपचन वाढू शकते. म्हणूनच हिवाळ्यात पचनाची विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे.
Winter and Indigestion
sakal
थंड पाणी पचनशक्ती लगेच कमी करतं. दिवसभर कोमट पाणी किंवा भाजलेलं जिरे-ओवा घातलेलं पाणी पिण्याची सवय लावा.
आयुर्वेदात याला ‘शतपावली’ म्हणतात. जेवणानंतर हलकं चालल्याने मेटाबॉलिझम सुधारतो आणि पोटफुगी, गॅस कमी होतो.
Walk after every meal
sakal
डाळी, भाजी, भाताची पेज, पोळी, वाफवलेल्या भाज्या आणि थोडे आलं-मिरी-दालचिनी यांचा वापर करा. कच्च्या सॅलड्स व थंड पदार्थ टाळा.
Focus on Seasonal Food
sakal
रात्री काळी मनुका आणि बडीशेप पाण्यात भिजत घालून सकाळी चावून खा. यामुळे आम्लपित्त आणि जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
Acidity
sakal
घाई न करता, नीट चावून खाणं महत्त्वाचं आहे. रात्रीचं जेवण लवकर, शक्यतो सूर्यास्ताआधी घ्या, जेणेकरून पचन सुधारेल.
Mindful eating
sakal
शिंगाडा (पाण्यात उगवणारा कंद) फायबरयुक्त असून पचन आणि ऊर्जा वाढवतो. हिवाळ्यात तो आहारात जरूर समाविष्ट करा.
Water chestnut
sakal
Indian Superfoods to Boost Immunity in Winter
sakal