Stress कमी करायला मदत करतात 'ही' 7 योगासनं

Anushka Tapshalkar
पाठीचा ताण कमी करून शरीर रिलॅक्स करते. पाठीखाली योगा ब्लॉक ठेवून काही मिनिटं सहजपणे श्वासावर लक्ष केंद्रित करा.
Setu Bandhasana(Restorative Bridge Pose)
हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेच, स्पाइन लांबवणे आणि मन शांत करण्यासाठी उत्तम. हळूवार पुढे वाकून 5 खोल श्वास घ्या.
Uttanasana(Forward Fold)
रक्ताभिसरण सुधारते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते. उलट ‘V' आकारात शरीर ठेवून 10 श्वासांपर्यंत पोझ धरा.
Adhomukha Swanasana(Downward Facing Pose)
ताण पूर्णपणे सोडण्यासाठी सर्वोत्तम आसन. पाठ टेकवून झोपा, डोळे मिटा आणि 5–15 मिनिटे खोल श्वास घ्या.
Shawasan(Corpse Pose)
मन शांत करणारे आणि पाठीचा ताण कमी करणारे आसन. कपाळ जमिनीवर ठेवून दीर्घ श्वासांवर लक्ष केंद्रित करा.
स्पाइनला हालचाल मिळते, stiffness कमी होते. श्वासासोबत पाठ वाकवणे आणि उंचावणे हा फ्लो करा.
पायातील ताण कमी होतो, मन रिलॅक्स होतं. भिंतीला पाय टेकवून पाठ जमिनीवर ठेवा आणि डोळे मिटा.
Viparit Karani
