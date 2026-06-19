700 वर्षांचा इतिहास! सोलापूरच्या किल्ल्याला 'भुईकोट' नाव कसे पडले?

Aarti Badade
सोलापूर शहरात सिद्धेश्वर तलावाच्या देखण्या काठावर वसलेला हा प्राचीन मध्ययुगीन किल्ला 'सोलापूर किल्ला' म्हणूनही जगभरात प्रसिद्ध आहे.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
मध्ययुगीन काळामध्ये परकीय शत्रूंपासून लष्करी संरक्षण मिळावे या मुख्य उद्देशाने एक अतिशय मजबूत तटबंदी म्हणून हा किल्ला उभारण्यात आला होता.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
'भुईकोट' हे नाव मराठी भाषेतून आले असून, यामध्ये 'भुई' म्हणजे जमीन आणि 'कोट' म्हणजे मजबूत किल्ला असा याचा अर्थ होतो.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
भारतातील बहुतेक किल्ले टेकड्यांवर आहेत, मात्र हा किल्ला सपाट जमिनीवर बांधला गेल्यामुळे याला 'भुईकोट' (जमिनीवरील किल्ला) म्हटले जाते.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
इतिहासकारांच्या मते, सोलापूरच्या या ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याचे बांधकाम १४ व्या शतकात बहमनी राजवटीच्या काळात करण्यात आले होते.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
मुंबईहून सोलापूरसाठी थेट ट्रेन उपलब्ध असून, सोलापूर रेल्वे स्टेशनला उतरल्यानंतर तुम्ही स्थानिक रिक्षा किंवा बसने किल्ल्यापर्यंत सहज पोहोचू शकता.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
किल्ल्याला भेट दिल्यानंतर जवळील श्री सिद्धरामेश्वर मंदिर, अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज मठ आणि इतर प्राचीन मंदिरांना आवर्जून भेट द्यावी.
Solapur bhuikot fort history architecture
Sakal
Total Cost of Taj Mahal in Indian Rupees mughal
Sakal