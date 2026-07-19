Ashwagandha Benefits for Men : अश्वगंधा खाल्ल्याने पुरुषांना ८ फायदे मिळतात, स्पर्म काउंट वाढण्यास होते मदत?

Sandeep Shirguppe

अश्वगंधा

अश्वगंधा काही पुरुषांमध्ये स्पर्म काउंट वाढवण्यास मदत करू शकते.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

स्पर्म हालचाल

स्पर्मची हालचाल (Motility) सुधारण्यासही काही संशोधनात मदत झाल्याचे दिसते.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

वीर्य गुणवत्ता

वीर्याची गुणवत्ता सुधारण्यास अश्वगंधा उपयुक्त ठरू शकते.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

तणाव कमी

तणाव कमी करून प्रजननक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

टेस्टोस्टेरॉन पातळी वाढेल

काही पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी किंचित वाढू शकते.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

खात्रीशीर उपाय नाही

अश्वगंधा हा वंध्यत्वावरचा खात्रीशीर उपचार नाही.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

मूळ कारणे शोधा

स्पर्म कमी असण्यामागील मूळ कारण शोधणे आवश्यक असते.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

संतुलित आहार

संतुलित आहार, व्यायाम, पुरेशी झोप आणि व्यसनांपासून दूर राहणे हेही स्पर्मच्या आरोग्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Ashwagandha Benefits for Men

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esakal

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