३५० वर्षांनंतर उलगडलं शहाजीराजांच्या समाधीचं रहस्य! एका दगडाने कसा बदलला इतिहास?

Sandip Kapde

शोध

शेताच्या बांधावर अडथळा म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या एका दगडामुळे शहाजीराजांच्या समाधीचा इतिहास पुन्हा उजेडात आला.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

शिलालेख

त्या दगडावर कोरलेले ‘राजा शहाजी’ हे शब्द पाहून त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखले गेले.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

काझी

बरामुद्दीन काझी यांनी हा शिलालेख ओळखून त्याची माहिती पुराणवस्तू संशोधन खात्याला दिली होती.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

|

esakal

महत्त्व

सामान्य दगड समजला जाणारा हा शिलालेख प्रत्यक्षात शहाजीराजांच्या समाधीचा महत्त्वाचा पुरावा ठरला.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

|

esakal

संरक्षण

काझी यांनी तो दगड योग्य ठिकाणी पोहोचवल्यानंतर समाधीच्या संरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

|

esakal

पुनरुज्जीवन

या शोधानंतर शहाजीराजांच्या समाधीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

|

esakal

देशमुख

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी १९५६ मध्ये समाधीला भेट देऊन तिची दयनीय अवस्था पाहिली.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

पुढाकार

समाधी आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या निधीतून मदतही केली.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

जीर्णोद्धार

केंद्र सरकारकडून मंजुरी आणि निधी मिळवण्यासाठी डॉ. देशमुख यांनी विशेष प्रयत्न केले.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

|

esakal

विकास

समाधी परिसरातील जमीन विकत घेऊन नवीन चौथरा उभारण्यात आला तसेच परिसराचा विकास करण्यात आला.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

वारसा

या कार्यामुळे शहाजीराजांच्या स्मृतीचे जतन झाले आणि ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख मिळाली.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

प्रेरणा

शेताच्या बांधावर सापडलेल्या एका दगडापासून सुरू झालेला हा शोध आज इतिहास जपण्याची प्रेरणादायी कहाणी मानला जातो.

How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje

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esakal

चारशे वर्षांचं गूढ अखेर उघडलं! शिवरायांच्या जवळच्या व्यक्तीची समाधी सापडली

shivaji maharaj

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esakal

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