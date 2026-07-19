३५० वर्षांनंतर उलगडलं शहाजीराजांच्या समाधीचं रहस्य! एका दगडाने कसा बदलला इतिहास?

Sandip Kapde
शेताच्या बांधावर अडथळा म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या एका दगडामुळे शहाजीराजांच्या समाधीचा इतिहास पुन्हा उजेडात आला.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
त्या दगडावर कोरलेले ‘राजा शहाजी’ हे शब्द पाहून त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखले गेले.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
बरामुद्दीन काझी यांनी हा शिलालेख ओळखून त्याची माहिती पुराणवस्तू संशोधन खात्याला दिली होती.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
सामान्य दगड समजला जाणारा हा शिलालेख प्रत्यक्षात शहाजीराजांच्या समाधीचा महत्त्वाचा पुरावा ठरला.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
काझी यांनी तो दगड योग्य ठिकाणी पोहोचवल्यानंतर समाधीच्या संरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
या शोधानंतर शहाजीराजांच्या समाधीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी १९५६ मध्ये समाधीला भेट देऊन तिची दयनीय अवस्था पाहिली.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
समाधी आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या निधीतून मदतही केली.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
केंद्र सरकारकडून मंजुरी आणि निधी मिळवण्यासाठी डॉ. देशमुख यांनी विशेष प्रयत्न केले.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
समाधी परिसरातील जमीन विकत घेऊन नवीन चौथरा उभारण्यात आला तसेच परिसराचा विकास करण्यात आला.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
या कार्यामुळे शहाजीराजांच्या स्मृतीचे जतन झाले आणि ऐतिहासिक वारशाला नवी ओळख मिळाली.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
शेताच्या बांधावर सापडलेल्या एका दगडापासून सुरू झालेला हा शोध आज इतिहास जपण्याची प्रेरणादायी कहाणी मानला जातो.
How a Farm Stone Uncovered the Lost Samadhi of Shahaji Raje
esakal
shivaji maharaj
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