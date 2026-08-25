खोबरेल तेल केसांवर लावताय? वापरण्याआधी 'हे' वाचा

Aarti Badade

केसांसाठी खोबरेल तेलाचे फायदे

केसांची योग्य निगा राखण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर केला जातो. यामुळे केसांचा कोरडेपणा कमी होण्यास आणि केसांना मऊपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

coconut oil hair

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Sakal

केसांना पोषण मिळण्यास मदत

खोबरेल तेल केसांच्या तंतूंमध्ये प्रवेश करून प्रथिनांचे नुकसान कमी करण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे केसांची निगा राखण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते.

coconut oil hair

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Sakal

कोरडे केस होतील मऊ

केस खूप कोरडे आणि रुक्ष असतील तर खोबरेल तेलामुळे त्यांना ओलावा आणि मऊपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

coconut oil hair

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Sakal

केस तुटण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत

नियमित आणि योग्य पद्धतीने तेल लावल्याने केसांचा कोरडेपणा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे केस तुटण्यापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते.

coconut oil hair

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Sakal

टाळूची निगा राखण्यास मदत

खोबरेल तेलाने हलक्या हाताने मसाज केल्याने टाळूला मॉइश्चर मिळते. कोरडेपणामुळे होणारी खाज आणि अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

coconut oil hair

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Sakal

केसांना मिळते चमक

खोबरेल तेलामुळे केसांवर मॉइश्चरायझिंग प्रभाव पडतो. त्यामुळे केस मऊ, रेशमी आणि चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.

coconut oil hair

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sakal

तेल कसे लावावे?

खोबरेल तेल हातात घेऊन हलकेच गरम करा आणि टाळू तसेच केसांच्या लांबीवर लावा. काही वेळ हलक्या हाताने मसाज करून नंतर केस धुवा.

coconut oil hair

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Sakal

तेल निवडताना लक्षात ठेवा

खोबरेल तेल निवडताना शुद्ध आणि चांगल्या गुणवत्तेचे तेल वापरण्याला प्राधान्य द्या. तुमच्या केसांच्या प्रकारानुसार तेलाचा वापर करा.

coconut oil hair

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Sakal

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Sakal

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