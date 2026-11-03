Sesame Seeds Benefits : थंडीत पांढरे तीळ खाण्याचे ८ फायदे, हाडांचे आरोग्या सुधारेल

Sandeep Shirguppe

शरीराला ऊर्जा मिळते

पांढऱ्या तिळामध्ये आरोग्यदायी स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिने असतात. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.

Sesame seeds

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Sakal

हाडे आणि दात मजबूत होण्यास मदत

तिळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस असतात. हे घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

sesame seeds benefits

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esakal

त्वचेचा कोरडेपणा कमी होण्यास मदत

हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते. तिळातील आरोग्यदायी स्निग्ध पदार्थ आणि अँटिऑक्सिडंट घटक त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

sesame seeds benefits

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esakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

तिळामध्ये फायबर असते. त्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Sesame Seeds

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Sakal

रक्तातील हिमोग्लोबिनसाठी उपयुक्त

तिळामध्ये लोह असते. त्यामुळे शरीराला लोहाचा पुरवठा होण्यास मदत होते. मात्र, रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी केवळ तीळ पुरेसे नाहीत.

Sesame Seeds

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Sakal

हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

तिळामध्ये असलेले असंतृप्त स्निग्ध पदार्थ आणि वनस्पतीजन्य घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

Sesame seeds

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Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीला पोषण

तिळातील झिंक, तांबे आणि अँटिऑक्सिडंट घटक शरीराच्या सामान्य रोगप्रतिकारक कार्याला मदत करतात.

Sesame Seeds

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Sakal

केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

तिळातील लोह, झिंक आणि निरोगी स्निग्ध पदार्थ केसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक घटक पुरवतात.

Sesame seeds

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Sakal

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