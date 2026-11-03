Sesame Seeds Benefits : थंडीत पांढरे तीळ खाण्याचे ८ फायदे, हाडांचे आरोग्या सुधारेल

Sandeep Shirguppe
पांढऱ्या तिळामध्ये आरोग्यदायी स्निग्ध पदार्थ आणि प्रथिने असतात. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
Sesame seeds
Sakal
तिळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस असतात. हे घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
sesame seeds benefits
esakal
हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते. तिळातील आरोग्यदायी स्निग्ध पदार्थ आणि अँटिऑक्सिडंट घटक त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
sesame seeds benefits
esakal
तिळामध्ये फायबर असते. त्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Sesame Seeds
Sakal
तिळामध्ये लोह असते. त्यामुळे शरीराला लोहाचा पुरवठा होण्यास मदत होते. मात्र, रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी केवळ तीळ पुरेसे नाहीत.
Sesame Seeds
Sakal
तिळामध्ये असलेले असंतृप्त स्निग्ध पदार्थ आणि वनस्पतीजन्य घटक हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Sesame seeds
Sakal
तिळातील झिंक, तांबे आणि अँटिऑक्सिडंट घटक शरीराच्या सामान्य रोगप्रतिकारक कार्याला मदत करतात.
Sesame Seeds
Sakal
तिळातील लोह, झिंक आणि निरोगी स्निग्ध पदार्थ केसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक घटक पुरवतात.
Sesame seeds
Sakal