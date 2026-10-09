Benefits Eating Rice Bhakri : तांदळाची भाकरी खाण्याचे ८ फायदे, लगेच ऊर्जा मिळते का?

Sandeep Shirguppe

शरीराला ऊर्जा मिळते

तांदळातील कर्बोदकांमुळे शरीराला दैनंदिन कामे करण्यासाठी ऊर्जा मिळते. शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी ती ऊर्जेचा एक स्रोत ठरू शकते.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

ग्लुटेनमुक्त आहाराचा पर्याय

तांदूळ नैसर्गिकरीत्या ग्लुटेनमुक्त असतो. त्यामुळे गव्हातील ग्लुटेन टाळण्याची गरज असणाऱ्यांसाठी तांदळाची भाकरी हा पर्याय ठरू शकतो.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

पचनासाठी उपयुक्त ठरू शकते

तांदळाची भाकरी साधारणपणे पचायला सोपी असू शकते. मात्र, पचनावर परिणाम हा तांदळाचा प्रकार, भाकरीचे प्रमाण आणि व्यक्तीची प्रकृती यांवर अवलंबून असतो.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

संतुलित आहाराचा भाग

तांदळाच्या भाकरीसोबत डाळ, उसळ किंवा पालेभाज्या खाल्ल्यास जेवणातून प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळण्यास मदत होते.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

पोट भरल्याची जाणीव होण्यास मदत

भाकरीसोबत भाजी, डाळ किंवा दही घेतल्यास जेवण अधिक संतुलित होते आणि पोट भरल्याची जाणीव टिकण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

तांदळाच्या प्रकारानुसार पोषक घटक

हातसडीच्या किंवा कमी प्रक्रिया केलेल्या तांदळापासून बनवलेल्या भाकरीत पांढऱ्या तांदळाच्या तुलनेत अधिक तंतू आणि काही सूक्ष्म पोषक घटक असू शकतात.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

रोजच्या आहारात विविधता

गहू, ज्वारी आणि बाजरी यांच्यासोबत तांदळाच्या भाकरीचाही आहारात समावेश केल्याने धान्यांच्या सेवनात विविधता आणता येते.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

घरगुती आणि साधा आहार

तांदळाची भाकरी घरच्या घरी कमी तेलात तयार करता येते. भाजी, डाळ आणि कोशिंबिरीसोबत ती खाल्ल्यास साधे व संतुलित जेवण तयार होते.

Benefits Eating Rice Bhakri

|

esakal

Ayurvedic superfoods

|

Sakal

आणखी पाहा...