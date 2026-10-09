Benefits Eating Rice Bhakri : तांदळाची भाकरी खाण्याचे ८ फायदे, लगेच ऊर्जा मिळते का?

Sandeep Shirguppe
तांदळातील कर्बोदकांमुळे शरीराला दैनंदिन कामे करण्यासाठी ऊर्जा मिळते. शारीरिक श्रम करणाऱ्यांसाठी ती ऊर्जेचा एक स्रोत ठरू शकते.
Benefits Eating Rice Bhakri
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तांदूळ नैसर्गिकरीत्या ग्लुटेनमुक्त असतो. त्यामुळे गव्हातील ग्लुटेन टाळण्याची गरज असणाऱ्यांसाठी तांदळाची भाकरी हा पर्याय ठरू शकतो.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
तांदळाची भाकरी साधारणपणे पचायला सोपी असू शकते. मात्र, पचनावर परिणाम हा तांदळाचा प्रकार, भाकरीचे प्रमाण आणि व्यक्तीची प्रकृती यांवर अवलंबून असतो.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
तांदळाच्या भाकरीसोबत डाळ, उसळ किंवा पालेभाज्या खाल्ल्यास जेवणातून प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळण्यास मदत होते.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
भाकरीसोबत भाजी, डाळ किंवा दही घेतल्यास जेवण अधिक संतुलित होते आणि पोट भरल्याची जाणीव टिकण्यास मदत होऊ शकते.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
हातसडीच्या किंवा कमी प्रक्रिया केलेल्या तांदळापासून बनवलेल्या भाकरीत पांढऱ्या तांदळाच्या तुलनेत अधिक तंतू आणि काही सूक्ष्म पोषक घटक असू शकतात.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
गहू, ज्वारी आणि बाजरी यांच्यासोबत तांदळाच्या भाकरीचाही आहारात समावेश केल्याने धान्यांच्या सेवनात विविधता आणता येते.
Benefits Eating Rice Bhakri
esakal
तांदळाची भाकरी घरच्या घरी कमी तेलात तयार करता येते. भाजी, डाळ आणि कोशिंबिरीसोबत ती खाल्ल्यास साधे व संतुलित जेवण तयार होते.
Benefits Eating Rice Bhakri
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Ayurvedic superfoods
Sakal