आयुर्वेदात आवळा, साजूक तूप अन् हळदीला का आहे महत्त्व?

Aarti Badade

आयुर्वेदातील ३ सुपरफूड्स!

आयुर्वेदात आवळा, साजूक तूप आणि हळद यांना महत्त्वाचे स्थान आहे; संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचा योग्य प्रमाणात वापर करता येतो.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

आवळा आहे पोषक गुणांचा खजिना

आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराच्या सामान्य कार्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेला मदत करतात.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

आवळ्याचे सेवन कसे करावे?

आवळा ताजा, चटणीच्या स्वरूपात किंवा पावडरमधून आहारात समाविष्ट करता येतो, मात्र सेवनाचे प्रमाण वैयक्तिक प्रकृतीनुसार ठरवावे.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

साजूक तूपही आहे फायदेशीर

साजूक तूप शरीराला ऊर्जा देणारे असून त्यात चरबीत विरघळणारी काही जीवनसत्त्वे असू शकतात, परंतु त्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे महत्त्वाचे आहे.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

रोजच्या आहारात तुपाचा समावेश

वरण-भात किंवा पोळीवर थोडे तूप घेता येते, मात्र वजन वाढणे किंवा कोलेस्ट्रॉलची समस्या असल्यास एकूण चरबीच्या सेवनाकडे लक्ष द्यावे.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

हळदीचेही आहेत अनेक गुण

हळदीमध्ये कर्क्युमिन हा घटक असतो, ज्यावर दाह कमी करण्यासंबंधी संशोधन झाले आहे; मात्र हळद कोणत्याही आजारावर हमखास उपचार नाही.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

मूग डाळ आणि मधाचाही आहारात समावेश

मूग डाळ प्रथिनांचा चांगला स्रोत असून मधातून ऊर्जा मिळते, मात्र मधाचे सेवन मर्यादित ठेवावे आणि मधुमेह असल्यास विशेष काळजी घ्यावी.

Ayurvedic superfoods

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Sakal

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Visapur Fort

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Sakal

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