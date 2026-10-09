आयुर्वेदात आवळा, साजूक तूप अन् हळदीला का आहे महत्त्व?

Aarti Badade
आयुर्वेदात आवळा, साजूक तूप आणि हळद यांना महत्त्वाचे स्थान आहे; संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचा योग्य प्रमाणात वापर करता येतो.
Ayurvedic superfoods
Sakal
आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराच्या सामान्य कार्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेला मदत करतात.
Ayurvedic superfoods
Sakal
आवळा ताजा, चटणीच्या स्वरूपात किंवा पावडरमधून आहारात समाविष्ट करता येतो, मात्र सेवनाचे प्रमाण वैयक्तिक प्रकृतीनुसार ठरवावे.
Ayurvedic superfoods
Sakal
साजूक तूप शरीराला ऊर्जा देणारे असून त्यात चरबीत विरघळणारी काही जीवनसत्त्वे असू शकतात, परंतु त्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे महत्त्वाचे आहे.
Ayurvedic superfoods
Sakal
वरण-भात किंवा पोळीवर थोडे तूप घेता येते, मात्र वजन वाढणे किंवा कोलेस्ट्रॉलची समस्या असल्यास एकूण चरबीच्या सेवनाकडे लक्ष द्यावे.
Ayurvedic superfoods
Sakal
हळदीमध्ये कर्क्युमिन हा घटक असतो, ज्यावर दाह कमी करण्यासंबंधी संशोधन झाले आहे; मात्र हळद कोणत्याही आजारावर हमखास उपचार नाही.
Ayurvedic superfoods
Sakal
मूग डाळ प्रथिनांचा चांगला स्रोत असून मधातून ऊर्जा मिळते, मात्र मधाचे सेवन मर्यादित ठेवावे आणि मधुमेह असल्यास विशेष काळजी घ्यावी.
Ayurvedic superfoods
Sakal
Visapur Fort
Sakal