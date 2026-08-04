Soybeans Soaked Benefits : सोयाबीन भिजवून खाल्ल्याने खरंच ८ फायदे मिळतात का? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Sandeep Shirguppe

प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

सोयाबीनमध्ये भरपूर प्रथिने असतात. स्नायू मजबूत होण्यास आणि शरीराच्या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेस मदत होते.

Soybeans Soaked Benefits

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पचन सुधारते

रात्रभर भिजवल्यामुळे सोयाबीन मऊ होते. पचन सोपे होते आणि गॅस किंवा पोटफुगीचा त्रास कमी होऊ शकतो.

Soybeans Soaked Benefits

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हाडे मजबूत ठेवते

कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरसमुळे हाडांच्या आरोग्यास फायदा होतो.

Soybeans Soaked Benefits

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हृदयासाठी फायदेशीर

सोयाबीनमधील असंतृप्त चरबी आणि फायबर कोलेस्टेरॉल कमी ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Soybeans Soaked Benefits

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esakal

वजन नियंत्रणात मदत

प्रथिने आणि फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते. वारंवार भूक लागत नाही.

Soybeans Soaked Benefits

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मधुमेहात उपयुक्त

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि फायबरमुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Soybeans Soaked Benefits

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esakal

रक्तनिर्मितीस मदत

सोयाबीनमधील लोह शरीरात हिमोग्लोबिन तयार होण्यास सहाय्य करते.

Soybeans Soaked Benefits

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esakal

महिलांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

सोयाबीनमध्ये नैसर्गिक आयसोफ्लेव्होन्स असतात, जे काही महिलांमध्ये रजोनिवृत्तीच्या (Menopause) काही लक्षणांमध्ये आराम देण्यास मदत करू शकतात.

Soybeans Soaked Benefits

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