भट्टीसारखे खारे शेंगदाणे बनवण्याची सोपी पद्धत; नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
लहानमुलांसह मोठ्यांना खारे शेंगदाणे खाण्याची प्रचंड आवड असते. कुठेही बाहेर फिरायला गेल्यास आपण खारे शेंगदाण्याचा आस्वाद घेतोच.
KHARE SHENGDANE RECIPE
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अतिशय सोप्या पद्धतीत आणि कमी साहित्यात तुम्ही घरच्या घरी खारे शेंगदाणे तयार करु शकता. जाणून घ्या रेसिपी...
ROASTED PEANUTS
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१ वाटी कच्चे शेंगदाणे, दीड वाटी मीठ आणि अर्धी वाटी पाणी
KHARE SHENGADANE RECIPE
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सुरुवातीला एका भांड्यात पाणी आणि मीठ उकळून घ्या. त्यानंतर त्या पाण्यात शेंगदाणे टाकून५ ते ७ मिनिटं उकळू द्या.
CRISPY PEANUTS
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नंतर संपूर्ण पाणी निथळून घ्या. शेंगदाणे पुसून सुकेपर्यंत बाजूला ठेवा.
HOMEMADE SNACKS,
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एका जाड कढईत मीठ टाकून चांगलं गरम करून घ्या. त्यानंतर मिठात उकळलेले शेंगदाणे टाका
TEA TIME SNACKS
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शेंगदाणे सुरुवातीला मिठाला चिटकतील. परंतु सतत हलवत राहिल्यास मीठ वेगळं होईल.
STREET STYLE PEANUTS
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शेंगदाणे कुरकुरीत आणि सोनेरी झाल्यावर गाळणीत टाकून मीठ वेगळे करा.
DRY ROASTED PEANUTS
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त्यानंतर एका पेपरचा कोन तयार करत भट्टीसारखे खारे शेंगदाणे तुम्ही मुलांना खायला देऊ शकता.
HOMEMADE PEANUT SNACK
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CHITRANNA RECIPE
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