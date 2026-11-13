Best Beaches Konkan : कोकणात फिरायला जाणार आहात? 'या' बीचवर नक्की जा

Sandeep Shirguppe
स्वच्छ निळसर पाणी, पांढरी वाळू, स्कूबा डायव्हिंग, स्नॉर्केलिंग आणि जलक्रीडांसाठी प्रसिद्ध.
Best beaches in Konkan
Sakal
स्वच्छ समुद्रकिनारा, सुंदर निसर्ग आणि समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेले प्रसिद्ध गणपती मंदिर.
Best beaches in Konkan
Sakal
पांढरी शुभ्र वाळू, निळाशार समुद्र आणि सुंदर किनारपट्टी. मित्रमंडळींसोबत फिरण्यासाठी उत्तम.
Best beaches in Konkan
Sakal
लांबच लांब पसरलेला समुद्रकिनारा, शांत वातावरण आणि सूर्यास्ताचा सुंदर नजारा.
Best beaches in Konkan
Sakal
समुद्रकिनारा, डोंगररांगा आणि प्रसिद्ध हरिहरेश्वर मंदिर यांचा सुंदर संगम.
Best beaches in Konkan
Sakal
शांत, विस्तीर्ण आणि निसर्गरम्य समुद्रकिनारा. गर्दीपासून दूर वेळ घालवण्यासाठी उत्तम.
Best beaches in Konkan
Sakal
विस्तीर्ण वाळूचा किनारा, जलक्रीडा आणि जवळच हर्णे बंदर व मासळी बाजार पाहण्याची संधी.
Best beaches in Konkan
Sakal
स्वच्छ किनारा, नारळीच्या बागा आणि शांत वातावरण. कुटुंबासोबत फिरण्यासाठी चांगला पर्याय.
Best beaches in Konkan