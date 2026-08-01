समुद्राखाली दडलेली 8 शहरे; आजही कायम आहे गूढ!

Sandip Kapde

रहस्य

समुद्राखाली दडलेली ही 8 प्राचीन शहरे आजही इतिहास, पुरातत्त्व आणि विज्ञानासाठी मोठे गूढ आहेत.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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द्वारका

गुजरातमधील द्वारका ही भगवान श्रीकृष्णाची नगरी मानली जाते, मात्र सापडलेले अवशेष पुराणातील द्वारकाचेच आहेत, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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हेराक्लिऑन

इजिप्तमधील थोनिस हेराक्लिऑन शहर 1,200 वर्षांनंतर समुद्राखाली सापडले आणि तेथे मंदिरे, मूर्ती व जहाजांचे अवशेष आढळले.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

पावलोपेट्री

ग्रीसमधील सुमारे 5,000 वर्षे जुने हे शहर आजही रस्ते, घरे आणि थडग्यांसह स्पष्टपणे दिसते.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

Baiae

इटलीतील हे रोमन काळातील आलिशान शहर जमिनीच्या खचण्यामुळे समुद्राखाली गेले असून आता ते पाण्याखालील पुरातत्त्वीय उद्यान आहे.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

पोर्टरॉयल

जमैकातील पोर्ट रॉयल 1692 मधील भूकंप आणि सुनामीनंतर काही मिनिटांत समुद्रात बुडाले.Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

शीचेंग

चीनमधील 1,300 वर्षे जुने शीचेंग शहर धरणामुळे मुद्दाम जलाशयाखाली सोडण्यात आले, तरीही ते उत्तम स्थितीत टिकून आहे.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

योनागुनी

जपानमधील योनागुनी स्मारक नैसर्गिक दगडी रचना आहे की प्राचीन मानवनिर्मित, यावर आजही मतभेद आहेत.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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एटलिट 

इस्रायलमधील एटलिट याम ही सुमारे 9,000 वर्षे जुनी बुडालेली वस्ती असून येथे घरे, विहिरी आणि मानवी सांगाडे सापडले आहेत.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

कारणे

भूकंप, सुनामी, समुद्रपातळीतील वाढ, जमिनीचे खचणे, ज्वालामुखी क्रिया आणि धरणांमुळे ही शहरे समुद्राखाली गेल्याचे मानले जाते.

Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea

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esakal

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esakal

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