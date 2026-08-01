समुद्राखाली दडलेली 8 शहरे; आजही कायम आहे गूढ!

Sandip Kapde
समुद्राखाली दडलेली ही 8 प्राचीन शहरे आजही इतिहास, पुरातत्त्व आणि विज्ञानासाठी मोठे गूढ आहेत.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
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गुजरातमधील द्वारका ही भगवान श्रीकृष्णाची नगरी मानली जाते, मात्र सापडलेले अवशेष पुराणातील द्वारकाचेच आहेत, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
इजिप्तमधील थोनिस हेराक्लिऑन शहर 1,200 वर्षांनंतर समुद्राखाली सापडले आणि तेथे मंदिरे, मूर्ती व जहाजांचे अवशेष आढळले.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
ग्रीसमधील सुमारे 5,000 वर्षे जुने हे शहर आजही रस्ते, घरे आणि थडग्यांसह स्पष्टपणे दिसते.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
इटलीतील हे रोमन काळातील आलिशान शहर जमिनीच्या खचण्यामुळे समुद्राखाली गेले असून आता ते पाण्याखालील पुरातत्त्वीय उद्यान आहे.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
जमैकातील पोर्ट रॉयल 1692 मधील भूकंप आणि सुनामीनंतर काही मिनिटांत समुद्रात बुडाले.Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
चीनमधील 1,300 वर्षे जुने शीचेंग शहर धरणामुळे मुद्दाम जलाशयाखाली सोडण्यात आले, तरीही ते उत्तम स्थितीत टिकून आहे.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
जपानमधील योनागुनी स्मारक नैसर्गिक दगडी रचना आहे की प्राचीन मानवनिर्मित, यावर आजही मतभेद आहेत.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
इस्रायलमधील एटलिट याम ही सुमारे 9,000 वर्षे जुनी बुडालेली वस्ती असून येथे घरे, विहिरी आणि मानवी सांगाडे सापडले आहेत.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
भूकंप, सुनामी, समुद्रपातळीतील वाढ, जमिनीचे खचणे, ज्वालामुखी क्रिया आणि धरणांमुळे ही शहरे समुद्राखाली गेल्याचे मानले जाते.
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal
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esakal