चंद्रावर उडी मारली तर किती उंच जाल?

Sandip Kapde

गुरुत्वाकर्षण

चंद्रावरील गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीच्या तुलनेत फक्त 1/6 आहे. त्यामुळे तिथे शरीराचे वजन खूप कमी जाणवते.

उडी

पृथ्वीवर तुम्ही 30 सेंटीमीटर उंच उडी मारत असाल, तर चंद्रावर जवळपास 1.8 मीटर उंच उडी मारू शकता.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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खेळाडू

पृथ्वीवर 1 मीटर उंच उडी मारणारा खेळाडू चंद्रावर सैद्धांतिकदृष्ट्या 6 मीटरपेक्षा जास्त उंच जाऊ शकतो.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

तरंगणे

चंद्रावर गुरुत्वाकर्षण असल्यामुळे माणूस हवेत तरंगत राहत नाही. फक्त उडी मारून हळूहळू खाली परत येतो.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

चाल

कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे अंतराळवीर चंद्रावर चालताना लहान-लहान उड्या मारत असल्यासारखे दिसतात.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

वजन

पृथ्वीवर 60 किलो वजन असलेल्या व्यक्तीचे वस्तुमान तेवढेच राहते, पण चंद्रावर वजनाची जाणीव सुमारे 10 किलोसारखी होते.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

धावणे

चंद्रावर धावणे शक्य असले तरी कमी गुरुत्वाकर्षण आणि स्पेससूटमुळे पृथ्वीसारखा वेग मिळत नाही.e

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

प्रयोग

1971 मध्ये अपोलो 15 मोहिमेदरम्यान डेव्हिड स्कॉट यांनी हातोडा आणि पक्ष्याचे पिस एकाच वेळी खाली सोडले. हवेचा प्रतिकार नसल्यामुळे दोन्ही वस्तू एकाच वेळी जमिनीवर पोहोचल्या.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

वस्तुमान

चंद्रावर गेल्यानंतर वजन कमी वाटते, पण शरीराचे वस्तुमान कधीही बदलत नाही. बदल फक्त गुरुत्वाकर्षणाच्या परिणामात होतो.

Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

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esakal

हालचाल

चंद्रावरील कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे माणूस पृथ्वीपेक्षा सुमारे सहापट उंच उडी मारू शकतो, म्हणूनच अंतराळवीरांची चाल आणि हालचाल वेगळी दिसते.

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Moon Jump Explained: Why You Can Leap Six Times Higher on the Moon

|

esakal

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