निरोगी त्वचा हवी असेल तरी कधीच करू नका या ८ चुका

योग्य स्किनकेअर हे केवळ आकर्षक दिसण्यासाठीच नाही, तर त्वचेचे आरोग्य टिकवण्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु काही लहान चुका आपल्या संपूर्ण रुटीनचा प्रभाव कमी करू शकतात.

त्वचेच्या प्रकारानुसार प्रॉडक्ट्स न वापरणे

योग्य प्रॉडक्ट न वापरल्याने त्वचेचे नुकसान होते.

ऋतूनुसार स्किनकेअर न बदलणे

हवामानानुसार बदल न केल्याने त्वचा कोरडी किंवा तेलकट होते.

समस्या लक्षात घेऊन प्रॉडक्ट न वापरणे

त्वचेच्या समस्या वाढण्याची शक्यता राहते.

जास्त एक्सफोलिएट करणे

वारंवार एक्सफोलिएशनमुळे त्वचा संवेदनशील व त्रासदायक होते.

दिवसातून अनेकदा चेहरा धुणे

दोनपेक्षा जास्त वेळा चेहरा धुतल्याने नैसर्गिक तेल कमी होते.

तेलकट त्वचेवर सनस्क्रीन न लावणे

तेलकट त्वचेलाही सनस्क्रीन गरजेची असते.

एकाच वेळी खूप प्रॉडक्ट्स वापरणे

जास्त लेयरिंगमुळे त्वचेवर उलट परिणाम होऊ शकतो.

सातत्य न ठेवणे

स्किनकेअरमध्ये नियमितपणा न ठेवल्याने फायदा कमी होतो.

