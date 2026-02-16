'Viral Infection' पासून दूर राहण्यासाठी 8 महत्त्वाचे उपाय

Puja Bonkile
बाहेरून आल्यावर, जेवण्यापूर्वी आणि शौचानंतर साबण किंवा हँडवॉशने किमान 20 सेकंद हात स्वच्छ धुवा.
सर्दी-खोकला असेल तर गर्दीच्या ठिकाणी मास्क लावणे सुरक्षित ठरते.
आहारात फळे-भाज्या, कडधान्ये यांचा समावेश करावा आणि पुरेसे पाणी प्या.
व्हायरल इंफेक्शनपासून दूर राहण्यासाठी रोज 7–8 तासांची गाढ झोप घ्यावी. रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवते.
तुम्ही साबण उपलब्ध नसल्यास सॅनिटायझर वापरु शकता.
संसर्ग वाढलेला असेल तर अनावश्यक प्रवास आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा.
घरातील वारंवार स्पर्श होणाऱ्या वस्तू नियमित स्वच्छ करणे गरजेचे आहे.
ताप, खोकला, अंगदुखी जास्त त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
