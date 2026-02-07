पोट कायम बिघडतंय? ‘ही’ 7 फळं खायला सुरुवात करा, पचन होईल सुरळित

Puja Bonkile
फळांध्ये फायबर जीवनसत्वे आणि अँटिऑक्सिडंट असतात.
best fruits for digestion and gut health:
Sakal
दररोज योग्य प्रमाणात फळे खाल्याने पचन सुधारते. तसेच पोट भरलेले राहते. यामुळे भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रणात राहते.
यामध्ये असलेले घटक पचन सुलभ करते. तसेच गॅसची समस्या कमी होते.
papaya
यामध्ये फायबर असते. जे पचन सुधारते. पोट स्वच्छ होते आणि गॅशची समस्या कमी होते.
apple
केळी खाल्याने अतिसाराची समस्या कमी होते.
banana
पोटातील सूज कमी करुन आतड्यांचे आरोग्य कमी होते.
pomagrante
यात भरपुर प्रमाणात फायबर असते. जे पचन सुलभ करण्यास मदत करते.
nashapati
