अंड्यासोबत अजिबात खाऊ नका 'हे' 8 पदार्थ

पुजा बोनकिले

चहा

अंड्यासोबत चहा प्यायल्याने पचनाच्या समस्या निर्माण होतात.

केळी

अंडी आणि केळी एकत्र खाल्यास अपचन आणि गॅसची समस्या वाढते.

banana

| Sakal

आंबट पदार्थ

अंडी खाल्ल्यानंतर लगेच आंबट पदार्थ खाल्याने हृदयविकारांचा धोका वाढतो.

Benefits of eating oranges | sakal

सोया दूध

अंडी आणि सोया दूध एकत्र सेवन केल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Soya Milk | Sakal

साखर

अंड्यासोबत साखर खाऊ नये, कारण दोन्हीमध्ये असलेले घटक शरीराच्या समस्या वाढवतात.

sugar

| sakal

पनीर

अंडी आणि पनीर दोन्ही गरम असते. यामुळे शरीराची उष्णता वाढू शकते.

Sakal

मासे

अंडी आणि मासे एकत्र खाल्यास त्वचेला अॅळर्जी वाढू शकते.

Vitamin d | Sakal

दूध

अंडी आणि दूध यांचे मिश्रण चांगले नाही.

milk

| sakal

वर्क फ्रॉम होममध्येही स्वत:ला 'असे' ठेवा फिट

work from home fitness

|

Sakal

आणखी वाचा