'ही' 8 लक्षणं पायात दिसली तर समजा मधुमेह असू शकतो!

मधुमेहाची ही ८ धोकादायक लक्षणं पायांमध्ये दिसतात, दुर्लक्ष करू नका!
मधुमेहाची सुरुवातीची लक्षणं रक्तातील साखर वाढणे, तहान लागणे किंवा वारंवार लघवी होणे अशी असतात. पण काही संकेत पायांमध्येही प्रथम दिसतात.
रात्री वारंवार पाय झोंबणे किंवा मुंग्या येणे हे मधुमेहामुळे नसांचे नुकसान झाल्याचे संकेत असू शकते.
विशेषतः रात्री पायांमध्ये होणारी जळजळ ही खराब झालेल्या नसांची लक्षणं आहेत.
रक्तप्रवाह कमी झाल्याने केसांच्या कूपांना पोषण मिळत नाही आणि केस अचानक गळतात.
गुडघ्याभोवती तपकिरी-काळे डाग हे रक्तवाहिन्या खराब झाल्याचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.
स्नायूंना पुरेसा रक्तपुरवठा न झाल्याने रात्री तीव्र पेटके येतात.
त्वचा घट्ट आणि चमकदार दिसणे म्हणजे रक्तप्रवाह कमी होऊन सूज (एडेमा) आली आहे.
मधुमेहामुळे लहान जखमा, ओरखडे लवकर न भरून जास्त वेळ घेतात.
कोणतेही कारण नसताना पाय गरम-थंड वाटणे हे रक्तप्रवाहात बिघाडाचं लक्षण असू शकतं.
ही लक्षणं दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेवर उपचार घेतल्यास गंभीर धोका टाळता येतो.
