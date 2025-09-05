'ही' 8 लक्षणं पायात दिसली तर समजा मधुमेह असू शकतो!

मधुमेहाची ही ८ धोकादायक लक्षणं पायांमध्ये दिसतात, दुर्लक्ष करू नका!



प्रथम

मधुमेहाची सुरुवातीची लक्षणं रक्तातील साखर वाढणे, तहान लागणे किंवा वारंवार लघवी होणे अशी असतात. पण काही संकेत पायांमध्येही प्रथम दिसतात.

लक्षण १: पायांत मुंग्या येणे

रात्री वारंवार पाय झोंबणे किंवा मुंग्या येणे हे मधुमेहामुळे नसांचे नुकसान झाल्याचे संकेत असू शकते.

लक्षण २: जळजळ

विशेषतः रात्री पायांमध्ये होणारी जळजळ ही खराब झालेल्या नसांची लक्षणं आहेत.

लक्षण ३: पायांवरील केस गळणे

रक्तप्रवाह कमी झाल्याने केसांच्या कूपांना पोषण मिळत नाही आणि केस अचानक गळतात.

लक्षण ४: गुडघ्यांजवळ काळे डाग

गुडघ्याभोवती तपकिरी-काळे डाग हे रक्तवाहिन्या खराब झाल्याचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.

लक्षण ५: रात्रीचे पेटके

स्नायूंना पुरेसा रक्तपुरवठा न झाल्याने रात्री तीव्र पेटके येतात.

लक्षण ६: त्वचा

त्वचा घट्ट आणि चमकदार दिसणे म्हणजे रक्तप्रवाह कमी होऊन सूज (एडेमा) आली आहे.

लक्षण ७: जखमा हळू बऱ्या होणे

मधुमेहामुळे लहान जखमा, ओरखडे लवकर न भरून जास्त वेळ घेतात.

लक्षण ८: पाय गरम किंवा थंड वाटणे

कोणतेही कारण नसताना पाय गरम-थंड वाटणे हे रक्तप्रवाहात बिघाडाचं लक्षण असू शकतं.

सल्ला

ही लक्षणं दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वेळेवर उपचार घेतल्यास गंभीर धोका टाळता येतो.

