या 3 सवयींनी फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतो!

Aarti Badade

फॅटी लिव्हर

या ३ गोष्टी फॅटी लिव्हरचा धोका वाढवतात! निरोगी राहायचंय? मग लगेच टाळा

यकृताचं महत्त्व

यकृत रक्त फिल्टर करतं, विषारी पदार्थ काढून टाकतं आणि चरबी पचवायला मदत करतं.

प्रोसेस्ड फूड्स धोकादायक!

कुकीज, चिप्स, बर्गर, पॅकेज्ड स्नॅक्स → अस्वास्थ्यकर चरबींनी भरलेले. फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतो.

रिफाइंड कार्ब्सपासून सावध!

ब्रेड, बिस्किटे, पास्ता → रक्तातील साखर वाढवतात. यामुळे यकृतात चरबी साठते.

जास्त मीठाचं सेवन धोकादायक

जास्त मीठामुळे यकृतात जळजळ, ऑक्सिडेटिव्ह ताण, इन्सुलिन प्रतिरोध वाढतो. फॅटी लिव्हरचा धोका अनेक पटींनी वाढतो.

निरोगी राहण्यासाठी काय कराल?

प्रोसेस्ड फूड टाळा,संतुलित आहार घ्या,मीठाचं प्रमाण मर्यादित ठेवा

सल्ला

ही माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे. कोणताही बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

