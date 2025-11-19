धुक्यात हरवलेलं स्वर्ग! पुण्याजवळचे हे 7 स्पॉट्स पिकनिकसाठी परफेक्ट

Aarti Badade
पुण्यातील लोक हिवाळ्यात सहलींचा आणि निसर्गभेटीचा बेत आखतात. थंडीची हवा आणि डोंगराळ परिसर पाहण्यासाठी ही ठिकाणे परफेक्ट आहेत.
सकाळच्या थंडीत टिकोना किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेले पवन लेकचे दृश्य पर्यटकांना मोहित करते. हे ट्रेकसाठी उत्तम ठिकाण आहे.
लोणावळ्यापासून थोडे दूर असलेली ही दरी हिवाळ्यात दाट धुक्याने वेढलेली असते. शांत जागा शोधणाऱ्यांसाठी हे परफेक्ट आहे.
पावसाळ्यानंतरही हिवाळ्यात इथला निळसर पाण्याचा तलाव अप्रतिम दिसतो. हे स्थळ निसर्गप्रेमींना खूप आवडते.
कमी गर्दी, स्वच्छ हवा आणि डोंगररांगांनी वेढलेला हा परिसर वनडे ट्रिपसाठी उत्तम पर्याय आहे.
पुण्याजवळ असलेले हे शांत ठिकाण सुंदर सूर्यास्तासाठी ओळखले जाते. लेक व्ह्यू पिकनिकसाठी ही मस्त जागा आहे.
हिवाळ्यात इथे मोठ्या प्रमाणात मोर पाहायला मिळतात. मुलांसह कुटुंबासाठी हा बेस्ट पिकनिक स्पॉट आहे.
मुळशी रोडवरील हे कमी माहितीचे आणि शांत ठिकाण आहे. पिकनिक आणि फोटोग्राफीसाठी हे गर्दीपासून दूर असलेले बेस्ट आहे.
Mini Mahabaleshwar Pune
