पुण्यातील मिनी महाबळेश्वर! पुरंदर तालुक्यातील ऐतिहासिक स्थळांची भन्नाट सफर

पुरंदर : धार्मिक-ऐतिहासिक वारसा

पुरंदर तालुक्याला खंडोबा मंदिर, किल्ले आणि शिवालयांमुळे मोठा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे.

श्री खंडोबा मंदिर, जेजुरी

जेजुरी येथे असलेले महाराष्ट्राचे कुलदैवत श्री खंडोबा मंदिर हे या भागातील प्रमुख धार्मिक केंद्र आहे.

पुरंदर आणि वज्रगड

छत्रपती संभाजी महाराजांचे जन्मस्थान असलेला पुरंदर किल्ला आणि शेजारील वज्रगड हे महत्त्वाचे ऐतिहासिक किल्ले आहेत.

नारायणपूरची मंदिरे

नारायणपूर येथे श्री दत्त मंदिर आणि पायथ्याशी नारायणेश्वर हे उत्कृष्ट शिल्पकलेचे मंदिर आहे.

केतकावळे आणि सासवड

केतकावळे येथे प्रती बालाजी मंदिर असून, सासवड येथे संत सोपानकाका समाधी मंदिर आहे.

शिवालये आणि कानिफनाथ

वटेश्वर, संगमेश्वर, पांडेश्वर, भुलेश्वर यांसारखी सुंदर शिवालये आणि कानिफनाथ मंदिर येथे आहेत.

इतिहासाची साक्ष

पुरंदर किल्ला हा मुरारबाजी देशपांडेंच्या पराक्रमाचा आणि ऐतिहासिक पुरंदरच्या तहाचा महत्त्वाचा साक्षीदार आहे.

