Vinayan Waghmare
हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा विचार करत असाल तर दापोलीजवळील जलदुर्ग आणि डोंगरी किल्ले थंड हवामानात अविस्मरणीय अनुभव देतात.
Winter Konkan Trip
Sakal
अरबी समुद्रातील बेटावर वसलेला सुवर्णदुर्ग १६६० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकला; हर्णै बंदरातून बोटीने येथे जाता येते.
Winter Konkan Trip
Sakal
सुवर्णदुर्गाच्या संरक्षणासाठी उभारलेल्या कनकदुर्गवर जुन्या तटबंदीचे अवशेष व दीपगृह दिसते, तर गोवा किल्ला किनारी संरक्षणव्यवस्थेशी जोडलेला आहे.
Winter Konkan Trip
Sakal
सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतील पाळगड आणि मंडणगड किल्ल्यांवरून हिरव्यागार डोंगरांचे मनोहारी दृश्य दिसते; चढाईसाठी हिवाळा उत्तम ठरतो.
Winter Konkan Trip
Sakal
प्राचीन व्यापारी बंदर असलेल्या दाभोळ परिसरातील किल्ला सागरी व्यापाराचा इतिहास सांगतो, तर फत्तेगड किल्ला किनारी संरक्षणाशी संबंधित आहे.
Winter Konkan Trip
Sakal
हिम्मतगड म्हणून ओळखला जाणारा बाणकोट किल्ला सावित्री नदीच्या खाडीजवळ असून येथून समुद्र व परिसराचे विहंगम दृश्य पाहता येते.
Winter Konkan Trip
Sakal
नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा काळ दापोलीतील किल्ले पाहण्यासाठी पोषक असून, सकाळी लवकर चढाई केल्यास भटकंती अधिक आनंददायी होते.
Winter Konkan Trip
Sakal
इतिहास आणि निसर्गाचा संगम असलेली दापोलीतील ही किल्ले सफर तुम्हाला कशी वाटली? तुमचा प्लॅन खाली नक्की कळवा आणि शेअर करा.
Winter Konkan Trip
Sakal
'Patil Effect'
Sakal