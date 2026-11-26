Vinayan Waghmare
एआय (AI) क्षेत्रातील घडामोडींमुळे सध्या सोशल मीडियावर 'पाटील' आडनावाच्या दोन चेहऱ्यांची जोरदार चर्चा सुरू आहे; कोण आहेत हे दोघे?
'Patil Effect'
Sakal
राहुल पाटील हे 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic) या आघाडीच्या एआय कंपनीचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (CTO) म्हणून कार्यरत आहेत.
'Patil Effect'
Sakal
अँथ्रॉपिकपूर्वी राहुल पाटील यांनी मायक्रोसॉफ्ट, AWS, ओरॅकल आणि स्ट्राइपसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.
'Patil Effect'
Sakal
अँथ्रॉपिकच्या तांत्रिक प्रगती आणि क्लॉड (Claude) एआयच्या वाढत्या प्रभावामुळे टेक आणि शेअर बाजारात 'पाटील इफेक्ट'ची चर्चा रंगली आहे.
'Patil Effect'
Sakal
नोव्हेंबर २०२६ मध्ये शेअर बाजारात पदार्पण केल्यानंतर अँथ्रॉपिकच्या मूल्यांकनाची आणि एआय उद्योगातील बदलांची जगभरात मोठी चर्चा झाली.
'Patil Effect'
Sakal
दुसरीकडे, अवघ्या २३ वर्षांचे यश पाटील यांनी उभारलेल्या 'Applied Compute' कंपनीचा पालो अल्टो नेटवर्क्ससोबत मोठा व्यवहार झाल्याने तेही चर्चेत आले.
'Patil Effect'
Sakal
अनुभवाच्या जोरावर शिखरावर पोहोचलेले राहुल पाटील आणि तरुण वयात मोठा व्यवहार गाजवणारे यश पाटील यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये अभिमानाची भावना व्यक्त होते आहे.
'Patil Effect'
Sakal
जागतिक एआय क्षेत्रातील या घडामोडींबद्दल तुमचे मत काय आहे? खाली नक्की कळवा आणि ही माहिती शेअर करा!
'Patil Effect'
Sakal
Constitution
Sakal