पोटाचा घेर वाढतोय? जाणून घ्या ८ मुख्य कारणं आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे सोपे उपाय

Anushka Tapshalkar
चुकीचा आहार, कमी हालचाल, हार्मोनल बदल, स्ट्रेस – हे मुख्य कारणे आहेत.
जास्त तेलकट, गोड, जंक फूड
साखर व रिफाइंड कार्बोहायड्रेट → पोटावर चरबी साठते.
बसून काम जास्त, चालणं कमी
→ कॅलरी बर्न होत नाही, चरबी वाढते.
sedentary lifestyle
Abs आणि core exercises नसणे
→ चरबी + सैल स्नायू = पोट बाहेर दिसते.
थायरॉईड, PCOS, इन्सुलिन रेसिस्टन्स
→ पोटावर चरबी पटकन वाढते.
स्ट्रेसमुळे कॉर्टिसोल हार्मोन वाढतो
→ पोटावर चरबी साठण्याची शक्यता जास्त.
बद्धकोष्ठता, सूज
→ पोट नेहमी फुगलेलं दिसतं, जरी चरबी कमी असली तरी.
stomach bloating problem
“Beer Belly” – जास्त कॅलरी, कमी पोषण
→ थेट पोटावर परिणाम.
alcohol
मेटाबॉलिझम कमी होतो, स्नायूंची मात्रा घटते
→ चरबी लवकर साठते.
