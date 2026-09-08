कोणत्या आहेत जगातील ८ सर्वात जास्त सुंदर अन् रंगीबेरंगी इमारती?

सकाळ डिजिटल टीम

वास्तुकलेतील रंगांचे महत्त्व

वास्तुविशारद शतकानुशतके इमारतींचे सौंदर्य अधिक खुलवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आयुष्यात आनंद भरण्यासाठी विविध रंगांचा वापर करत आले आहेत.

World's Most Colorful Buildings

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श्री रंगनाथस्वामी मंदिर (तमिळनाडू, भारत)

१५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेल्या या विशाल धार्मिक स्थळाचे २१ गोपुरम उज्वल रंग आणि त्रिमितीय नक्षीकामाने सजवलेले आहेत.

World's Most Colorful Buildings

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पलाऊ दे ला मुसिका कातालाना (बार्सिलोना, स्पेन)

१९०८ मध्ये बांधलेले हे प्रसिद्ध कॉन्सर्ट हॉल आर्ट नोव्यू, गॉथिक आणि मूरिश कलाशैलीच्या रंगीबेरंगी नक्षीकामाचे अप्रतिम उदाहरण आहे.

World's Most Colorful Buildings

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गार्डीयन इमारत (डेट्रॉईट, अमेरिका)

'कॅथेड्रल ऑफ फायनान्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या १९२९ मधील इमारतीची बाहेरील भिंत दोन दशलक्ष केशरी विटांनी आणि आतील छत रंगीबेरंगी टाईल्सने सजवले आहे.

World's Most Colorful Buildings

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दे बिजेनकोर्फ स्टोअर (आईंधोवेन, नेदरलँड्स)

इटालियन वास्तुविशारद जिओ पॉन्टी यांनी शेताच्या हिरव्यागार दृश्यावरून प्रेरणा घेऊन १९६९ मध्ये या संपूर्ण इमारतीला हिरव्यागार मास्टरपीसमध्ये रूपांतरित केले.

World's Most Colorful Buildings

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रिव्हर्सिबल डेस्टिनी लॉफ्ट्स (टोकियो, जपान)

हेलन केलर यांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ २००५ मध्ये बांधलेल्या या ९ अपार्टमेंट्समध्ये रहिवाशांना ताजेतवाने ठेवण्यासाठी विविध भौमितिक आकार अन् भडक रंगांचा वापर केला आहे.

World's Most Colorful Buildings

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माईशिमा वेस्ट इन्सिनरेटर प्लॅन्ट (ओसाका, जपान)

कचरा प्रक्रियेचा हा प्रकल्प पिवळ्या-लाल पट्ट्या आणि रंगीबेरंगी डिझाइनमुळे एखाद्या थीम पार्कसारखा दिसतो.

World's Most Colorful Buildings

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लेगानेस मध्यवर्ती वाचनालय (लेगानेस, स्पेन)

२०१९ मध्ये बांधलेल्या या सार्वजनिक वाचनालयाची बाहेरील भिंत पुस्तकांच्या विविधता दर्शवणाऱ्या रंगीबेरंगी आणि मऊ पेस्टल सेरामिक्सने सजवली आहे.

World's Most Colorful Buildings

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क्रॉयडॉन कॉलोनेड (लंडन, युके)

२०२३ मध्ये उभारलेल्या ५० मीटरच्या या पादचारी मार्गावर निळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या हजारो हस्तनिर्मित पोर्सिलेन टाईल्स वापरून सौंदर्य निर्माण केले आहे.

World's Most Colorful Buildings

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वास्तुकलेतील रंगांची अद्भूत जादू

या सर्व इमारती मानवी कल्पकता आणि वास्तुकलेतील रंगांचे अनन्यसाधारण महत्त्व दर्शवणारी जिवंत उदाहरणे ठरत आहेत.

World's Most Colorful Buildings

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माशी तिचे पुढचे पाय सतत का चोळत असते?

Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?

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