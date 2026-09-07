माशी तिचे पुढचे पाय सतत का चोळत असते?

सकाळ डिजिटल टीम
माशी एका जागी शांत बसल्यावर पुढचे पाय सतत एकमेकांवर चोळताना दिसते, पण यामागे एक अतिशय महत्त्वाचे वैज्ञानिक कारण दडलेले आहे.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
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कीटकशास्त्रानुसार माशीला हात नसतात; ती पुढच्या २ पायांचा (Forelegs) वापर वस्तू हाताळण्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी करते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
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विविध ठिकाणी बसल्याने पायांवर साचलेली धूळ आणि कचऱ्याचे कण झटकून टाकण्यासाठी माशी पाय एकमेकांवर घासते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
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माशीच्या पायांवर 'केमोरेसेप्टर्स' (Chemoreceptors) असतात, ज्यामुळे ती जिभेऐवजी पायांच्या स्पर्शाने अन्नाची चव ओळखते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
पायांवर घाण साचल्यास चव आणि गंध ओळखण्याची क्षमता मंदावते; म्हणून माशी सतत सेन्सर्स स्वच्छ ठेवते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
पुढचे पाय घासून स्वच्छ केल्यानंतर माशी त्याच पायांनी आपले डोके, डोळे आणि पंख झाडून स्वच्छ करते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
माशीच्या पायांवरील सूक्ष्म केस हवेचा दाब टिपतात, ज्यामुळे उडताना हवेतील समतोल आणि दिशा नियंत्रित राहते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
पायांवरील सेन्सर्स हवेतील सूक्ष्म हालचाली ओळखतात; त्यामुळे मारण्यासाठी हात पुढे करताच माशी क्षणात उडून जाते.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
पाय सतत चोळणे ही सवय नसून अन्न शोधणे, चव घेणे आणि स्वसंरक्षणासाठी लागणारी नैसर्गिक जीवनरक्षक प्रणाली आहे.
Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
sakal
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Vastu Tips for Tortoise at Home
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