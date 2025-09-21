Anti-Dandruff Treatment: 'या' 8 नैसर्गिक घरगुती उपायांनी केसांमधील कोंडा करा कमी

पुजा बोनकिले

केसांमधील कोंडा

अनेकांना केसांमधील कोंड्याचा त्रास असतो. हे कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय करू शकता.

लिंबाचा रस

लिंबाचा रसात असलेले घटक केसांमधील कोंडा कमी करण्यास मदत करते.

Lemon Juice | sakal

खोबरेल तेलाची मसाज

खोबऱ्याच्या तेलात असलेले घटक केसांमधील कोंडा कमी करते.

Coconut Oil

|

esakal

कोरफड जेल

कोरफड जेल केसांमधील कोंडा कमी करण्यास मदत करते.

alovera | Sakal

बेकिंग सोडा स्क्रब

तुम्हाला नैसर्गिक पद्धतीने केसांमधील कोंडा कमी करायचा असेल तर बेकिंग सोडा स्क्रब वापरावा.

अॅपल सायडर व्हिनेगर

अॅपल सायडर व्हिनेगर केसांमधील कोंडा कमी करण्यास मदत करते.

मेथीदाणा पेस्ट

केसांचा कोंडा कमी करण्यासाठी मेथीदाण्याचे पाणी लावावे. यामुळे लगेच रिझल्ट दिसतो.

दही मास्क

दह्यामध्ये असलेले घटक केसांमधील कोंडा कमी करते.

कडूलिंबाचे पाने

कडूलिंबाच्या पानांचा रस लावल्यास कोंडा कमी होतो.

Navratri 2025: पहिल्या दिवशी करा 'हे' 6 काम, माता दुर्गेची राहील कृपादृष्टी

Sakal

आणखी वाचा