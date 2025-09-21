Navratri 2025: पहिल्या दिवशी करा 'हे' 6 काम, माता दुर्गेची राहील कृपादृष्टी

पुजा बोनकिले

शारदीय नवरात्री

शारदीय नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.

पहिल्या दिवशी काय करावे?

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी कोणते काम केल्यास माता दुर्गेचा आशीर्वाद मिळतो हे जाणून घेऊया.

घराची स्वच्छता

कुटुंबातील एका सदस्याने सकाळी लवकर उठून घर आणि मंदिर पूर्णपणे स्वच्छ केले पाहिजे. आईच्या आगमनाच्या दिवशी घर पूर्णपणे स्वच्छ केले पाहिजे.

उपवास

जर तुम्ही संपूर्ण नऊ दिवस उपवास करू शकत नसाल, तर तुम्ही पहिल्या दिवशी उपवास करू शकता. शिस्त आणि चांगल्या कर्मांनी उपवास पूर्ण करा.

कलश स्थापना

जर तुम्ही नवरात्रीत कलश स्थापित करण्याचा संकल्प केला असेल, तर तो निश्चित केलेल्या शुभ वेळेत स्थापित करा. सकाळी उशिरा उठून शुभ वेळेशिवाय कलश स्थापित करणे योग्य नाही.

सकाळी उठा

ब्रह्म मुहूर्तावर सकाळी उठून स्नान करा आणि नंतर स्वच्छ, पांढरे कपडे घाला. नवीन असो वा जुने, ते साबणाने चांगले धुवावेत आणि वाळवावेत. ते परिधान केल्याने तुम्हाला सकारात्मक भावना येतील.

जप करावा


दिवसभर काम करताना, मनात दुर्गा देवीचे नाव घ्या. असे केल्याने देवीचे विशेष आशीर्वाद मिळतात.

