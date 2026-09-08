भारतात लोकप्रिय असलेली ८ पाकिस्तानी गाणी

Shubham Banubakode
‘पसुरी’चं नाव आता भारतातही कुणाला नवीन नाही. अली सेठी आणि शे गिल यांच्या आवाजाने हे गाणं जगभर पोहोचलं.
8 Pakistani Songs Popular in India
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नुसरत फतेह अली खान यांच्या लोकप्रिय गाण्याला राहत फतेह अली खान आणि मोमिना मुस्तेहसन या जोडीने नवा रंग दिला. हे गाणंही भारतात लोकप्रिय आहे.
8 Pakistani Songs Popular in India
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सुफी संगीत असलेलं हे गाणं आतिफ असलमच्या आवाजामुळे अनेकांना भावलं. शांतपणे ऐकलं तरी मनाला वेगळाच स्पर्श करून जातं.
8 Pakistani Songs Popular in India
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नसीबो लाल आणि आबिदा परवीन या दोन दिग्गज गायिकांचा आवाज आणि सुंदर शब्द, अशी ‘तू झूम’ची खासियत आहे. गाणं ऐकताना नकळत ताल धरावासा वाटतो.
8 Pakistani Songs Popular in India
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प्रेमात पडलेल्या किंवा प्रेमभंग झालेल्यांना हे गाणं जवळचं वाटतं. कैफी खलीलचा साधा आवाजच या गाण्याची खरी ताकद आहे.
8 Pakistani Songs Popular in India
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मैत्री, प्रेम आणि दुराव्याची गोष्ट सांगणारं ‘काना यारी’ वेगळ्याच अंदाजात समोर येतं. पारंपरिक सूर आणि आधुनिक संगीत छान मिसळलं आहे.
8 Pakistani Songs Popular in India
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पंजाबी लोकसंगीताचा रंग असलेलं हे गाणं ऐकताना जुन्या लग्नसमारंभाची आठवण येते. उमेर जसवाल आणि कुरतुलैन बलोच या दोन्ही गायकांचा आवाज गाण्याला खास बनवतो.
8 Pakistani Songs Popular in India
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प्रेम, आठवणी आणि हळवी भावना यांचं सुंदर मिश्रण म्हणजे ‘तेरा वो प्यार’ हे गाणं होय. साधी चाल असल्यामुळे हे गाणं पटकन मनात घर करतं.
8 Pakistani Songs Popular in India
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