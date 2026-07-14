पावसाळ्यात नक्की फिरायला जावीत अशी महाराष्ट्रातील 8 Rare ठिकाणे

Vinod Dengale
सातारा जिल्ह्यातील पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेले चाळकेवाडी पठार म्हणजे धुके, वेगवान वारे आणि शांत अनुभव देणारे निसर्गरम्य ठिकाण.
Chalakewadi
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सह्याद्रीच्या कुशीतील कोल्हापूर जिल्हयातील गगनबावडा म्हणजे धुक्याने झाकलेले डोंगर, हिरवागार घाटाचा अनुभव.
Gaganbawada
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भंडारदरा परिसरातील रतनवाडी हे गाव हिरवागार निसर्ग, शांत तलाव आणि प्राचीन अमृतेश्वर मंदिरासाठी ओळखले जाते.
Ratanwadi
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हिरवीगार जंगलवाट, शांत गावजीवन अनुभवायचे असेल तर पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर जवळील या गावाला नकके भेट द्या.
Dehane Gav
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महाराष्ट्रातील कमी प्रसिद्ध धबधब्यापैकी एक असणारा हा पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथील धबधबा अतिशय मनमोहक दृश्य दाखवतो.
Dabhosa Waterfall
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कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवर असणारा हा घाट धुक्याच्या चादरीत हरवल्याचा अनुभव देतो
Amba Ghat
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पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यात हिरवाईने नटलेले जंगल धबधबे, ट्रेकिंग आणि शांत वातावरणामुळे निसर्गप्रेमींसाठी मेजवानी आहे.
Adrai jungle
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When Will Rain Return to Maharashtra? IMD Issues Major Weather Update
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