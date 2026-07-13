महाराष्ट्रात पाऊस कधी येणार? हवामान खात्याची मोठी अपडेट

Vinod Dengale
जुलै च्या पहिल्या आठवड्यात धो-धो कोसळल्यानंतर गेल्या चार दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावासाचा जोर ओसरला आहे.
No Rain
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वातावरण ढगाळ असले तरी पाऊस काही पडत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरीक सध्या अस्वस्थ आहेत.
Mansoon Update
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त्यामुळे आता महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस कधी पडणार असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
When Will Rain Return to Maharashtra?
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सध्या ईशान्य भारत, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये येत्या 2 ते 3 दिवसांत मुसळधार पाऊस होणार असल्याचा अंदाज आहे.
Other Area
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मात्र महाराष्ट्रात हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या अखेरीस पाऊस होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
July Last Week
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तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे अशी हवामान खात्याची माहिती आहे.
Heavy Rain
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त्यामुळे 22 ते 31 जुलै या कालावधीत दमदार पाऊस होऊ शकतो असे सांगण्यात येत आहे.
22 July to 31 July 2026
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Eating Curd in Rainy Season: Health Benefits, Risks & Doctor’s Advice
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