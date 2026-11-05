Why Wear Watch on Left Hand : घड्याळ डाव्या हातातच का घातलं जातं? जाणून घ्या ८ रंजक कारणं

Sandeep Shirguppe

डाव्या हातात घड्याळ का?

बहुतेक लोक घड्याळ डाव्या हातात घालतात. यामागे सोय आणि सवयीची महत्त्वाची भूमिका आहे.

Why Wear Watch on Left Hand

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उजव्या हाताने काम

बहुसंख्य लोक उजव्या हाताने काम करतात. त्यामुळे डाव्या हातात घड्याळ घातल्यास काम करताना अडथळा येत नाही.

hand watch

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लिहिताना त्रास नाही

उजव्या हाताने लिहिताना डाव्या हातातील घड्याळाचा अडथळा जाणवत नाही.

hand watch

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घड्याळाचे संरक्षण

डाव्या हातात घड्याळ असल्याने काम करताना वस्तूंना धडकण्याची आणि ओरखडे पडण्याची

शक्यता कमी होऊ शकते.

hand watch

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eSakal

वेळ पाहणे सोपे

कामाच्या मधल्या वेळेत उजव्या हाताने घड्याळाकडे सहज पाहता येते.

hand watch

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eSakal

घड्याळाची रचना

बहुतेक पारंपरिक घड्याळांचे वेळ बदलण्याचे बटण उजव्या बाजूला असते. डाव्या हातात घड्याळ असल्यास ते उजव्या हाताने सहज वापरता येते.

hand watch

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eSakal

डावखुरे लोक काय करतात?

डाव्या हाताने काम करणारे अनेक जण उजव्या हातात घड्याळ घालणे पसंत करतात.

hand watch

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eSakal

हा काही नियम नाही!

घड्याळ डाव्याच हातात घालावे असा कोणताही नियम नाही. आवड आणि सोयीनुसार कोणत्याही हातात घड्याळ घालता येते.hadn

hand watch

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