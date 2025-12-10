मानेवरच्या सुरकुत्या नाहीशा करण्यासाठी वापरा 'हे' 8 सोपे उपाय

Anushka Tapshalkar

अॅलोवेरा जेल

अॅलोवेराचे हायड्रेटिंग गुण त्वचेतील कोरडेपणा कमी करून मानेला नैसर्गिक टाईटनिंग देतात. दररोज १५–२० मिनिटे जेल लावा.

Aloe vera gel

sakal

नारळाच्या तेलाने मसाज

व्हिटॅमिन E आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेले नारळ तेल त्वचेची इलॅस्टिसिटी वाढवते. रात्री झोपण्यापूर्वी मानेला हलक्या हाताने मसाज करा.

Coconut Oil Massage

मध-लिंबू मास्क

मध त्वचा मॉइश्चराइज करतो आणि लिंबू नैसर्गिक टाईटनिंग देतो. हा मास्क १५–२० मिनिटे लावून ठेवा.

Honey Lemon Mask

sakal

ऑलिव्ह ऑईल

नाईट केअरऑलिव्ह ऑईल त्वचेला डीप नरीशमेंट देऊन सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करते. रोज रात्री काही थेंब लावून मसाज करा.

Olive Oil

sakal

एग व्हाइट स्किन टाइटनिंग

अंड्याचा पांढरा भाग त्वचा घट्ट करतो. १५ मिनिटे लावून ठेवा आणि कोमट पाण्याने धुवा.

Egg White Skin Tightning

sakal

व्हिटॅमिन E ऑईल ट्रीटमेंट

व्हिटॅमिन E त्वचेची दुरुस्ती करून ती अधिक स्मूथ करते. तेल हलक्या हाताने मानेला मसाज करा.

Vitamin E Oil

sakal

काकडीचे स्लाईसेस

काकडीची थंडावा देणारी व हायड्रेटिंग गुणधर्म असलेली स्लाईसेस मानेला ठेवा. १५–२० मिनिटांत ताजेतवाने परिणाम.

Cucumber Slices

sakal 

सनस्क्रीन अनिवार्य

मानेला सनस्क्रीन न लावल्याने UV नुकसान वाढून सुरकुत्या गडद होतात. रोज किमान SPF 30 वापरा.

Sunscreen

sakal

