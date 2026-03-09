 उन्हाळ्यात तेलकट त्वचेचं टेन्शन आहे? मग हे 8 स्टेप्स स्किनकेअर रुटीन नक्की फॉलो करा

Anushka Tapshalkar

उन्हाळ्यात त्वचा जास्त तेलकट का होते?

उन्हाळ्यात उष्णता, घाम, हार्मोन्समधील बदल आणि चुकीची स्किनकेअर उत्पादने यामुळे त्वचेत जास्त तेल तयार होते. त्यामुळे चेहरा चिकट दिसतो आणि पिंपल्सची शक्यता वाढते. योग्य स्किनकेअर रुटीन ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.

summer skincare for oily skin

सौम्य फेसवॉशने चेहरा धुवा

दिवसभर धूळ, घाम आणि तेल त्वचेवर साचते. त्यामुळे दिवसातून किमान दोन वेळा जेल किंवा फोम बेस्ड सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ धुवा.

summer skincare for oily skin

आठवड्यातून 1–2 वेळा एक्सफोलिएशन करा

मृत त्वचा, ब्लॅकहेड्स आणि अतिरिक्त तेल काढण्यासाठी एक्सफोलिएशन आवश्यक आहे. सॅलिसिलिक अॅसिडयुक्त उत्पादनांचा वापर केल्यास पोर्स स्वच्छ राहतात.

summer skincare for oily skin

टोनरचा वापर करा

टोनर त्वचेतील तेल नियंत्रणात ठेवतो आणि ओपन पोर्स कमी करण्यास मदत करतो. विच हेजल किंवा नायसिनामाइडयुक्त टोनर वापरणे फायदेशीर ठरते.

summer skincare for oily skin

ऑइल-फ्री मॉइश्चरायझर लावा

तेलकट त्वचेसाठी हलके, जेल-बेस्ड आणि ऑइल-फ्री मॉइश्चरायझर योग्य असतात. हायलुरॉनिक अॅसिडयुक्त मॉइश्चरायझर त्वचेला ओलावा देऊन ती मऊ ठेवतात.

summer skincare for oily skin

व्हिटॅमिन C सिरमचा समावेश करा

व्हिटॅमिन C सिरम त्वचेला अँटीऑक्सिडंट संरक्षण देते. यामुळे त्वचा उजळ दिसते आणि त्वचेचा टोन अधिक एकसमान होतो.

summer skincare for oily skin

डोळ्यांसाठी हलकी आय क्रीम वापरा

डोळ्यांभोवतीची त्वचा नाजूक असते. हायलुरॉनिक अॅसिड, ग्लिसरीन किंवा कोरफडयुक्त आय क्रीम हायड्रेशन देते आणि कॅफिन सूज कमी करण्यास मदत करते.

summer skincare for oily skin

सनस्क्रीन लावायला विसरू नका

उन्हाळ्यात SPF 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेले नॉन-कॉमेडोजेनिक, जेल-बेस्ड सनस्क्रीन वापरणे आवश्यक आहे. हे त्वचेला UVA आणि UVB किरणांपासून संरक्षण देते.

summer skincare for oily skin

नायसिनामाइड आणि हायलुरॉनिक अॅसिड फायदे

नायसिनामाइड त्वचेतील तेल नियंत्रणात ठेवून पिंपल्स कमी करण्यात मदत करते. तर हायलुरॉनिक अॅसिड त्वचेला आवश्यक ओलावा देऊन तिला निरोगी ठेवते.

summer skincare for oily skin

