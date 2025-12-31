Government Permit Tourist Places : भारतातील जन्नत पाहायची असेल तर परवाना घ्या; अन् 'ही' खास ८ ठिकाणे पाहा...

इनर लाईन परमिट

भारतात काही भागात जाण्यासाठी भारतीयांनाही विशेष परवानगी घ्यावी लागते, याला 'इनर लाईन परमिट' (ILP) असे म्हटले जाते.

अरुणाचल प्रदेश

चीनच्या सीमेवर असलेले अरुणाचल पूर्णपणे इनर लाईन परमिटच्या कक्षेत आहे. तवांग, झिरो व्हॅली, नामदफा नॅशनल पार्कसाठी परवानगी आवश्यक.

नागालँड

कोहिमा, मोकोकचुंग किंवा हॉर्नबिल फेस्टिव्हलला जाण्यासाठी भारतीय नागरिकांनाही परमिट घ्यावे लागते.

मिझोराम

म्यानमार व बांगलादेश सीमेलगत असलेल्या या राज्यात ठराविक कालावधीसाठीच वैध परमिट दिले जाते.

मणिपूर

इम्फाळ, लोकतक तलाव यांसारख्या पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक.

लक्षद्वीप

या बेटांवर जाण्यासाठी पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट आणि विशेष परमिट बंधनकारक आहे.

लडाख

पांगोंग, नुब्रा परिसरातील काही भागांत इनर लाईन परमिट लागते.

सिक्कीम

नाथुला पास, गुरुडोंगमार तलाव या भागांसाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागते.

अंदमान-निकोबार व हिमाचल

आदिवासी क्षेत्रे आणि काही सीमावर्ती भागांत पर्यटकांसाठी प्रवेश मर्यादित आहे.

परमिटची माहिती तपासणे

प्रवास नियोजनापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरून नियम व परमिटची माहिती तपासणे आवश्यक आहे.

