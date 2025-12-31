Raihan Vadra: कोण आहे रेहान वाड्रा? शिक्षण, कला आणि वैयक्तिक आयुष्याची झलक

Monika Shinde
रेहान वाड्रा हा प्रियांका गांधी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा आहे. त्याचा जन्म एका राजघराण्यात झाला आहे, तरीही तो नेहमीच मीडियापासून दूर राहतात.
रेहानचा जन्म 29 ऑगस्ट 2000 रोजी झाला.ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांचे नातू आहे, म्हणूनच ते गांधी कुटुंबाच्या प्रसिद्ध वारशाशी जोडलेले आहेत.
रेहानचे बालपण दिल्लीत आणि नंतर देहरादूनमध्ये गेले. त्यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण येथेच पूर्ण केले आणि नंतर उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेले.
त्यांनी लंडनमधील SOAS विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यांच्या अभ्यासाचे मुख्य क्षेत्र कला, सर्जनशील विषय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रे होती.
शिक्षणानंतर, रेहानने कला क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. तो स्थापना आणि दृश्य कला यात विशेषज्ञ आहे आणि रंग, रचना आणि दृश्य माध्यमांचा वापर करतो.
रेहानला निसर्ग छायाचित्रणाची खूप आवड आहे. वन्यजीवन, निसर्ग आणि प्राणी यांचे फोटो ते नेहमी काढतात. त्यांना पेंटिंग आणि व्हिडिओ शूटिंगमध्येही रस आहे.
रेहान सात वर्षांपासून गर्लफ्रेंड अवीवा बेगला यांच्या सोबत नात्यात आहेत. अलीकडेच त्यांनी तिला लग्नासाठी प्रपोज केले आहे.
रेहान वाड्रा हे एक शांत, कलात्मक आणि समजूतदार व्यक्तिमत्त्व आहेत. ते राजकीय वारशापासून दूर राहून कला आणि व्यक्तिगत आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
